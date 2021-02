„Největší akce, které se loni podařilo zahájit, postupují podle harmonogramu, což vzhledem ke komplikacím způsobeným koronavirovou pandemií považujeme za velký úspěch. Jejich dokončení tak předpokládáme letos podle plánu,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek (ODS). Pokud se podaří všechny zmíněné projekty letos dokončit, potvrdí se zvyšující trend městských investic. I sami politici si však uvědomují, že ty opravdu nejdůležitější a nejdražší hradecké investice, si na dokončení ještě budou muset počkat.

Nadějně vypadají v současnosti hlavně dva projekty. V létě má začít po 20 letech příprav stavba lávky přes Labe v lokalitě Aldis za 134 milionů bez DPH. Hotová má být v září 2022.

Už letos v dubnu by pak podle investičního náměstka Jiřího Bláhy (ODS) měla začít obměna semaforů v rámci projektu inteligentního dopravního systému za téměř 230 milionů korun bez DPH.

Začátek stavby stadionu je nejistý

Podle plánů radnice by měla letos začít i ještě výrazně dražší investiční akce – stavba fotbalového stadionu za zhruba 600 milionů bez daně. „Za předpokladu, že nedojde k nějakým nepředvídatelným událostem, bychom mohli koncem května podepisovat smlouvu se zhotovitelem,“ věří Bláha. Město podle něj eviduje čtyři zájemce o stavbu stadionu, kteří úspěšně prošli prvním kolem tendru. Ti měli původně do pátku podávat předběžné nabídky. Některé firmy však požádaly o prodloužení lhůty o 14 dní a město se rozhodlo jim vyhovět. „Nabídky s předběžnými nabídkami tak budeme otevírat 19. února,“ informuje investiční náměstek. Větším problémem než zpoždění o dva týdny, může pro město znamenat rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ten se na podnět společnosti PORR zabývá tím, zda městem vypsaný tendr na stadion není diskriminační. Do rozhodnutí nesmí město podepsat smlouvu se zhotovitelem, i kdyby ho už stihlo vysoutěžit. V krajním případě hrozí, že úřad celý tendr zruší. Pokud by pro město dopadlo vše dobře, měl by být podle Bláhy stadion hotový na jaře 2023.

Opravy náměstí potrvají mnoho let

Velkým tématem posledních týdnů je také možná výstavba podzemního parkoviště pod Velkým náměstím. Podle radnice by ale jeho stavba přišla na řadu až v páté etapě postupných oprav náměstí. Až v šesté etapě je pak v plánu oprava parteru náměstí. Jako první plánuje město začít s opravou podloubí podél Velkého náměstí. To by mělo začít ještě letos. „Celé je to dlouhodobý záměr města a není to na jedno ani dvě volební období,“ říká Jiří Bláha. Vzhledem ke čtyřletému volebnímu období je tak zřejmé, že hezkého náměstí se Hradečáci jen tak nedočkají. Vůbec nejpomaleji z velkých investičních akcí pak postupuje revitalizace Benešovy třídy. Ta má stát až miliardu korun. Město stále čeká na majetkové vypořádání s jedním z vlastníků a nemá tak územní rozhodnutí. Už teď má zpoždění proti harmonogramu, který představilo na podzim 2019. Podle tehdejšího harmonogramu se mělo začít stavět v roce 2023.

Nadějný posun u křižovatky Mileta

Pozitivně naopak vypadají poslední zprávy o křižovatce Mileta. Jde o sdruženou investici ŘSD, Královéhradeckého kraje a města. „Myslíme si, že bychom mohli začít stavět v prvním čtvrtletí příštího roku, věří Bláha.