Desítky minut tráví od pondělí v kolonách řidiči, kteří jsou zvyklí odpoledne pro cestu z práce využívat hradecký městský okruh. Ještě hůř jsou na tom řidiči kamionů. Nákladní doprava ve městě kolabuje a průjezd Hradcem znamená pro profesionální řidiče až hodinová zdržení.

Práce na Labském mostu jsou přitom už hradeckým evergreenem. Dopravní omezení kvůli jeho rekonstrukci zažívají řidiči v Hradci téměř každoročně. Jen loňský rok byl výjimkou. V roce 2017 přitom Ředitelství silnic a dálnic hlásilo, že Labský most čekají klidné časy. „Most je po částečné rekonstrukci, takže ŘSD v dohledné době opravy neplánuje,“ uvedla mluvčí Nina Ledvinová před necelými dvěma lety.

Teď jsou ale dělníci na mostě zpátky kvůli opravě vozovky. „Na mostě probíhá výměna živičného povrchu. Vozovka se bude opravovat po etapách až ke Kydlinovské ulici a skončí začátkem června,“ řekl k tomu šéf ŘSD v Královéhradeckém kraji Marek Novotný. V současné chvíli je provoz po Gočárově okruhu od křižovatky s ulicí Akademika Bedrny, přes Labský most, až po Vančurovo náměstí veden pouze v pravém jízdním pruhu. V 1.etapě tak není tak možné zahnout doleva z Pilnáčkovy do Resslovy ulice.

Kvůli úseku u Labského mostu kolabuje celý Gočárův okruh. Hned v pondělí stála kolona směrem k opravovanému místu už od loni opravované křižovatky na Brněnské. Řidiči se snaží hledat alternativní cesty a vytíženému okruhu se vyhýbat, ani tato taktika ale příliš nefunguje. Kolony se tvoří i v centru města.

V polovině května se přidá most U Soutoku

Poslední fáze oprav úseku kolem Labského mostu má podle současného harmonogramu skončit 31. května. Už 17. května má přitom začít další dlouho plánovaná rekonstrukce. Řidičům začne komplikovat život most U Soutoku. „I tento most budeme opravovat po etapách tak, aby byl vždy z části průjezdný. Bude se odbourávat část chodníků a měnit izolace,“ uvedl Marek Novotný a dodal, že tato oprava má trvat zhruba do poloviny září letošního roku.

Oprava mostu U Soutoku se původně měla uskutečnit už loni. Proti záměru ŘSD se ale tehdy postavil magistrát. Znamenalo by to totiž, že by se most opravoval současně s křižovatkou na Brněnské. „Takový souběh by znamenal velkou komplikaci pro provoz i v prázdninovém režimu,“ zdůvodnil to tenkrát mluvčí města Petr Vinklář.

O rok později je na první pohled situace podobná. Poslední dva květnové týdny budou silničáři v akci na dvou mostech najednou. A nepůjde ani o prázdninový provoz. Na riziko komplikací upozorňovalo město i tentokrát. Nakonec ale ustoupilo. „Obě omezení jsou na opačných koncích okruhu a termínový překryv není dlouhodobého charakteru,“ uvedl Michal Komárek z kanceláře primátora s tím, že k určitému zhoršení průjezdnosti města bohužel dojde.