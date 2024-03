V Mandysově ulici vyrostou dva sedmipodlažní objekty z jednopokojovými až čtyřpokojovými byty s kuchyňským koutem, v prvních dvou budou garáže. První etapa výstavby již začala kácením zeleně a oplocením pozemku, hrubá stavba by měla být hotová v listopadu, dokončená v srpnu příštího roku a v listopadu 2025 by se měly předávat byty. Druhá etapa by měla následovat zhruba za půl roku.

„Příští týden začnou výkopové práce. Ke kolaudaci by mělo dojít za 18 měsíců. Pokračování bude záležet na zájmu klientů. Jakmile bude prodaných 60 až 70 procent bytů z první etapy, spustíme etapu číslo dvě,“ upřesnil Jan Odehnal, podle kterého je nyní k výstavbě a prodeji bytů vhodný čas.

„Doba nám přeje, ceny materiálů jsou dnes nižší, což jsme mohli promítnout i do ceny bytů. Dnes jsme oficiálně spustili prodej první etapy a již v minulých dnech jsme zaregistrovali první zájemce. Přibližně 20 procent bytů je již zarezervovaných. Předpokládám, že ceny materiálů se budou zvedat, a je možné, že nahoru půjdou i byty,“ upozornil Odehnal.

Město chtělo záměru zabránit, výsledkem je kompromis

Ještě před dvěma lety město usilovalo o dohodu s investorem a úplné ukončení jeho plánů. Nakonec vznikl kompromis. Polyfunkční dům z plánů zmizel, bytové domy zůstaly.

„Důsledně jsme to zvažovali, posuzovaly se smlouvy, které byly podle některých právních názorů neplatné. Jiné však poukazovaly na to, že pokud by od ní město ustoupilo, muselo by platit náhrady. Nakonec se podařilo vyjednat ústupek, investor od polyfunkčního objektu upustil a dostal souhlas k realizaci objektů, které částečně upravil podle požadavků místních obyvatel,“ uvedl Adam Záruba, náměstek hradecké primátorky pro životní prostředí, územní plánování, urbanismus a architekturu a památkovou péči.

Zdroj: Deník/Stanislav Ďoubal

Již před časem popsal Deníku změny architekt a autor nedalekých bytových domů Pilot 2 a Pilot 3 Miroslav Gebas. Dva bytové domy budou stát na obdélníkovém půdorysu namísto čtvercového. „Změnila se struktura zástavby, tedy rozmístění domů v území, které se odsunulo dále od stávajících domů. Po úpravách se také vytvořilo více prostoru pro dětské hřiště a sportoviště, která budou zabírat jednu ucelenou plochu,“ vysvětlil architekt.

Tomáš Staněk poprvé vyjádřil svůj postoj k úpravám projektu. Připomněl, že parkovacích míst vznikne více, než požaduje městská vyhláška, investor zrevitalizuje stávající hřiště, které zůstane ve vlastnictví města, a navíc vybudujeme úplně nové dětské hřiště. Vypuštění polyfunkčního domu z plánů lituje.

„Osobně mě to mrzí. Myslím si, že v těch místech objekt se zázemím pro obyvatele, například menším zdravotnickým zařízením, obchody nebo restaurací, chybí a stejně se tam jednou bude muset vybudovat. Města se v současné době snaží, aby developeři kromě bytů stavěli i příslušenství. My jsme ho nabídli, ale místní samospráva byla proti. Polyfunkční dům přitom to území vhodně dotvářel,“ okomentoval Staněk.

S výstavbou u Media se musela smířit i bývalá městská zastupitelka a členka komise místní samosprávy Táňa Šormová, která způsob výstavby na Moravském Předměstí dlouhodobě kritizuje.

„Od počátku se mi to nelíbí. Investorovi jsme nakonec ustoupili, ale stále s tím mám vnitřní problém stejně jako s dalšími dlouhodobými pokusy o zahušťování zástavby. Vadí mi to, ale nejde s tím už nic dělat. Doufám, že investor dosadí, co vykácel, ale upřímně tomu příliš nevěřím,“ uvedla před několika dny Šormová.

I další lidi z okolí si nemohou zvyknout, že stavbě ustoupily desítky vzrostlých stromů.

„Bojovali jsme o to, aby se zeleň udržela a nezahušťovala se zástavba ad absurdum, ale úspěšní jsme nebyli. Bylo evidentní, že se tomu zabránit nepodaří, tak jsme se snažili alespoň o změny. Nebyl tam dostatečný odstup od našich domů, chtěli jsme také zachovat měřítko z hlediska hmoty či výšky objektu. Stále máme pochybnosti týkající se parkování. Nejvíc nás mrzí úbytek přírody. Původní stav se už nikdy nevrátí,“ litoval před časem obyvatel nejbližšího panelového domu a člen komise místní samosprávy Tomáš Doležal.

Přestože lidé i po letech od dostavby projektů Pilot 2 a Pilot 3 umístění na volných plochách mezi panelovými domy kritizují a podobné to zřejmě bude i v případě Rezidence Kristian, Tomáš Staněk nové domy na sídlišti hájí. „Původní koncepce všech tří Pilotů byla velice jednoduchá. Jednalo se o dostavbu v místech, kde měly bytové domy být. My jsme je nabídli ve vyšším standardu, než je v okolí běžné s tím, že jsme počítali i se zájmem stávajících obyvatel Moravského Předměstí,“ vysvětlil filozofii zástavby území.