Realizace IDS je jednou z největších investičních akcí současného volebního období. Radnice původně počítala s tím, že za instalaci systému a jeho provozování prvních šest let, zaplatí asi 347 milionů korun bez DPH. Vítězná nabídka firmy Cross Zlín ale byla nakonec výrazně výhodnější. Město s ní na začátku roku 2020 podepsalo smlouvu v hodnotě 229 milionů bez DPH. Od té doby firma projektovala. Nyní začne viditelná část prací. Už na přelomu května a června se začnou v ulicích města měnit první semafory. Značná část současných sloupů je v havarijním stavu. Všechny nové na sobě budou mít čidla, která technologii umožní řídit dopravu podle aktuálního provozu nebo předem nastavených preferencí. Úprava čeká dohromady 38 křižovatek po celém městě.

Minulý týden městští radní schválili technický dozor a koordinátora bezpečnosti práce a začátku prací tak už prakticky nic nebrání. „Projekt IDS postupuje bez výraznějších komplikací. V tuto chvíli máme vyřešenou většinu křižovatek, které už mají územní rozhodnutí nebo byly oznámeny na stavebním úřadě a je u nich tedy možné zahájit stavební práce. Předpokládáme, že úpravy prvních křižovatek by měly být zahájeny v následujících týdnech,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek (ODS).

PŘEDNOST PRO AUTOBUSY NEBO ZÁCHRANÁŘE

Hlavním přínosem IDS má být zvýšení bezpečnosti dopravy a plynulosti provozu ve městě. Inteligentní semafory budou umět zareagovat na hustotu provozu a přizpůsobit intervaly tak, aby zbytečně nevznikaly kolony. Složkám integrovaného záchranného systému a také městské hromadné dopravě systém umožní plynulý průjezd křižovatkami.

PLÁNOVANÝ ZISK POMOCÍ POKUT

Zhruba 70 procent celkových nákladů by měla pokrýt dotace z evropského programu ITI Hradecko-pardubické aglomerace, zbytek zaplatí radnice ze svého rozpočtu. Přestože už letos půjde do IDS zhruba sto milionů korun, měl by být celý projekt velmi brzy ziskový. IDS totiž bude na několika místech detekovat dopravní přestupky. V plánu je instalace úsekových i stacionárních radarů, některé křižovatky by měly mít detektory průjezdu na červenou a systém pozná také to, zda po městě nejede auto s propadlou technickou kontrolou. Na pokutách město plánuje vybírat desítky milionů. Podle podkladů pro zastupitele je roční odhad výběru pokut až 37 milionů korun. Ze šest let to činí více než 220 milionů. by měl být podle plánů radnice dokončen na jaře 2023. Ve stejném roce by měl zahájit svůj provoz.