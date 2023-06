Polovina dětí z „Úprkovky“ se na celý školní rok přestěhovala do centra města do školského areálu v Lipkách. Tady se chystá výměna oken.

V současné době se staví na několika školách. O prázdninách má být hotová přístavba a rekonstrukce pavilonu Základní školy Úprkova za 74 milionů. „Původně mělo být hotovo do konce června, došlo k částečnému zdržení, ale kolaudace má proběhnout nejpozději v prvním srpnovém týdnu. Stále tedy budeme mít dostatečných prostor na stěhování,“ předpokládá ředitel malšovické základky Petr Lehký.

Podle ní mají hradecké školy na druhou stranu dobře vybavené kuchyně a jídelny, ale i tady je co zlepšovat. „V příštím roce by mělo dojít k zahájení projektové přípravy nové jídelny Základní školy Kukleny. Náklady se odhadují na 64 milionů korun,“ slibuje mluvčí města Kateřina Rohlíčková.

Není dost prostoru, školy postrádají kvalitní zázemí, jak pro žáky, tak pro vyučující. Je co dohánět.

„Jde o přípravu zázemí pro školy, které v průběhu stavebních prací musí výuku přesouvat jinam. Na podzim příštího roku se sem dočasně přestěhuje část školy z Malšovy Lhoty,“ říká primátorka Pavlína Springerová.

V příštím roce chce magistrát právě Základní školu v Malšově Lhotě rozšířit za 41 milionů korun. V roce 2024 se chystá i generální oprava šaten a rozvodů na Základní škole Sever a začít má i rekonstrukce Mateřské školy Kamarád.

Výuka venku je vhodným zpestřením, říká ředitel hradecké základní školy

Bolavým místem investic do hradeckého školství je rekonstrukce Základní školy ve Svobodných Dvorech. Ta se vleče už třetím rokem. Nejdřív zkolaboval první stavitel, hradecký Matex. Práce převzala další firma, objevily se ale problémy s kvalitou odvedené práce na výtahové šachtě.

„Po 22. květnu je opět zahájena stavební činnost. Firma tvrdí, že stihne práce od 31. srpna, já si myslím, že se to stihnout nedá,“ neskrývá skepsi ředitel školy Pavel Balda.

Ve škole se tak stále učí, kde se dá. Také tady ale plánuje město stavbu školního sportoviště.

Zdaleka to ale není školami poptávaná miliarda. „Všechny požadavky nelze najednou uspokojit. Miliardu v tomto volebním období dát nemůžeme, ale chceme připravit plán investic,“ slibuje ředitelům, rodičům i dětem investiční náměstek města Lukáš Řádek.

Město ale chystá za odhadovaných 120 milionů rekonstrukci ZUŠ a ZŠ v Habrmannově ulici nebo stavbu nové školky Podzámčí II za dalších 130 milionů korun. Průběžně pak pokračuje rekonstrukce druhé z hradeckých lidušek – ZUŠ Střezina.

Zapálený kantor dokáže děti pro hudbu nadchnout, říká ředitel hradecké ZUŠky

Dalším problémem, se kterým se město potýká, je nedostatek učitelů. „V celé zemi je obecný nedostatek pedagogů s aprobacemi matematika, fyzika, chemie, nebo informatika. Začíná být také nouze o kantory pro první stupeň,“ připomíná Pavlína Springerová.

Město tak chce učitelům nabídnout 11 městských bytů v nově opraveném domě na Pražské třídě. „Za zvýhodněné nájemné budou určené pro pedagogy do 30 let s tříletou praxí v hradeckých školách. Doba bydlení by měla být maximálně na čtyři roky,“ připomíná podmínky náměstek primátorky Pavel Vrbický.

Magistrát chce také oslovit budoucí učitele, kteří studují nedostatkové aprobace na hradeckých univerzitách. „Nabídneme jim stipendia na poslední ročník, řádově by mělo jít o tisíce korun měsíčně,“ plánuje na příští rok Pavlína Springerová. Budoucí učitelé se výměnou za stipendium zaváží k výuce právě na hradeckých školách. Celkem teď městské školy nevyužívají 53 pedagogických úvazků. Právě víc učitelů by umožnilo zmenšit třídy a tím zlepšit výuku. Město chce také dál nabízet perspektivním, učitelům stabilizační příspěvek. „Jeden náš kolega ho dostal a jeho aktivita i motivaci obdivuhodně stoupla,“ libuje si ředitel ZŠ Svobodné Dvory Pavel Balda.

Celkem město zřizuje 17 základních škol. Z nich deset má přidružené školky, dalších 11 školek je samostatných. Hradec Králové pak má dvě základní umělecké školy a dům dětí a mládeže.