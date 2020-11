Hradecká radnice s ohledem na protiepidemický systém (PES) zrušila připravované vánoční trhy. V pondělí o tom informoval primátor města Alexandr Hrabálek (ODS). Město mělo původně na letošní rok nachystaný nový rozšířený koncept vánočních akcí. Trhy se měly z Masarykova náměstí přesunout na Velké náměstí, každý den měly být doprovázeny kulturním programem a připravené bylo i kluziště a další atrakce zejména pro děti. Konat se letos nebude ani rozsvěcení vánočního stromu s doprovodným programem nebo novoroční ohňostroj.

Vánoční trhy na Masarykově náměstí v Hradci Králové | Foto: Deník / Michal Fanta

„Do poslední chvíle jsme věřili, že se nám vánoční trhy podaří uspořádat alespoň ve skromnější variantě. Bohužel v tuto chvíli je jasné, že je pro letošní rok musíme zrušit. Pořádání hromadných akcí je stále značně omezeno a nepředpokládám, že by se situace do poloviny prosince nějakým zásadním způsobem změnila. Systém vládních opatření PES jednoznačně ukazuje na to, že do poloviny prosince nebude epidemiologická situace taková, aby nám pořádání adventních trhů umožnila. Jestliže se podíváme na matici opatření, která je běžně dostupná, tak zjistíme, že v současné době jsme v bodě 4. Aby se mohla konat akce s tak vysokou návštěvností, museli bychom se dostat na opatření s číslem 1, popřípadě zcela mimo opatření PES. To je při současném, i když znatelném, poklesu infekce zhola nemožné,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek.