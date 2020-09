„Několikrát jsem byl svědkem toho, že u popelnic byly odloženy velké domácí spotřebiče, ale také třeba nábytek. Pro tyto typy odpadů slouží sběrné dvory. Ve městě jsou hned čtyři a jejich provoz je nastaven tak, aby vždy každý den byl otevřen alespoň jeden,“ říká náměstek primátora pro oblast životního prostředí Martin Hanousek (Zelení).

Tím, že dochází k odkládání nepotřebných věcí na veřejném prostranství, a to i v místě kontejnerového stání jinam, než do přistavených nádob, se jedná o zakládání černé skládky. Za to hrozí pokuta až 50 tisíc korun.

Vzhledem k přibývání černých skládek a jejich likvidaci schválili radní navýšení prostředků na tyto služby o 700 tisíc korun.

„Za první půlrok jsme se letos již dostali na 756 tisíc korun. Extrémní nárůst v letošním roce se dá částečně vysvětlit také tím, že v době nouzového stavu musely být sběrné dvory uzavřené. Výdaje na likvidaci černých skládek ve městě ale stoupají již několik let. Jen pro srovnání, v roce 2016 likvidace tohoto druhu odpadu vyšla na necelých 279 tisíc korun, v roce 2019 už to bylo více než milion korun,“ doplňuje náměstek primátora pro oblast rozvoje města Jiří Bláha (ODS).