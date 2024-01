„Když se teď na to dívám zpětně, tak to bylo hrozně práce, naučit se všechny recepty. Vlastně jsem si dopředu neuvědomoval, do čeho jdu, ale hrozně moc mi to dalo,“ vzpomíná Antonín Vízner na natáčení třetí série pekařské show, kterou v současnosti vysílá Česká televize.

K tomu, aby se přihlásil do televizní show, ho už během druhé řady přemluvily spolužačky. „Věděly, že rád peču. Když jsem se hlásil, tak mi bylo ještě 15, ale klíčové bylo, že mi v době natáčení bude 16 let,“ vysvětluje nejmladší z dvanácti soutěžících, kteří na televizní obrazovky prošli hustým sítem konkurzů.

„Nejdřív pošlete přihlášku, a pokud vás vyberou, přinesete jeden sladký a jeden slaný výrobek. V dalším kole pečete podle zadání, které se dozvíte na místě,“ vzpomíná na první krůčky už za dohledu kamer. Pak už byl jen potřeba souhlas rodičů. „Myslím si, že je to pro syna velká zkušenost, sám se přihlásil a vyzkoušel si, že ne všechny věci jsou tak čisté, jak vypadají. Je to dobrý základ do života,“ uvažuje tatínek Tomáš Vízner.

„Já jsem vychillenej prostě,“ je jedna z Tondových ikonických hlášek v show Peče celá země.

Třetí řada Peče celá země se natáčela zhruba pět týdnů v květnu a v červnu na zámku Bon Repos severovýchodně od Prahy. „Přišlo mi super, že jsem ráno jen vstal a oni si mě pak upravili, oblékli, učesali,“ usmívá se vysoký mladík.