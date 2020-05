„Před pomníkem příslušníků Rudé armády na Lesním hřbitově a na Pouchově se dne 8. května vystřídali zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, KSČM, Levicového klubu žen a zástupci církví. Byly dodrženy dvoumetrové rozestupy a samozřejmě nechyběly roušky,“ uvedli členové z hradeckého svazu bojovníků za svobodu.

Na památku letošního kulatého výročí složila žákyně ZŠ Pouchov Renata Buchalová pár veršů.

9. května 1945



Nadešel čas vše ukončit, zde padlé oběti leží a my pouze litujeme činů druhých.

Vinu za tu dobu dát, když vojáci drží čestnou stráž,

uctívat památku není zbabělé, uctívat památku je hrdé.



Tak mladí, tak silní, tak ochotní a my jim dát už nemůžeme nic.

Vojáci splnili svůj rozkaz a rozkazem byl ubránit svou vlast.

Rodiny všech ostatních litují činů druhých, lásku dát těm co padli a stali se oběťmi nejkrutější války.



Tak a my tu zde stojíme a hrdost všem padlým dáme, uctít památku přec musíme.

Několik tisíc obětí leží nyní už bez duší… „však potlesk, hrdost a poctu vám vzdejme“.

My vzpomínat budeme a předávat dál musíme.