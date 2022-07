Šestasedmdesátiletý Vladimír Palička vedl fakultní nemocnici šest let. Profesor vnitřního lékařství a biochemik končí kvůli věku. „Pracuji ve zdravotnictví jako lékař 52 let a myslím si, že už je doba, kdy můžu uvažovat o tom, že bych zvolnil. Věřím, že nemocnici prospěje, když dostane nové mladší vedení, které to požene někam dál, dopředu,“ poznamenal.