Město tak žádá veřejnost o trpělivost a respektování dopravních omezení. „Celková uzavírka oblasti kolem křižovatky Fortna bude znamenat velké komplikace. Jedná se o důležitý dopravní uzel, kde se denně pohybují tisíce řidičů i chodců,“ vysvětluje hradecký primátor Alexandr Hrabálek.

Magistrát teď ladí s dopravním podnikem, jak se změní veřejná doprava. Jasné je, že klasické trolejbusy nahradí ty s bateriemi a autobusy a vzniknou náhradní zastávky na nábřeží u biskupského gymnázia a u strojní průmyslovky. „Objízdná trasa povede pro městskou dopravu kolem Biskupského gymnázia, domu dětí a mládeže a na malý městský okruh se vrátí u Krajského soudu,“ vysvětluje první plány šéf dopravního podniku Zdeněk Abraham.

Úplná uzavírka křižovatky fortna potrvá do konce roku. Nový kruhový objezd má být bezpečnější a průchodnější.Zdroj: Magistrát HK

Běžní motoristé se z vnějšího okruhu dostanou do centra přes Pražský nebo Malšovický most. „Nyní ladíme dopravní značení v rámci nastavených objízdných tras. Výjimky budou platit pro vozidla IZS, okresního soudu a po dobu trvání zápasů v rámci play off pro hokejový klub,“ říká Jiří Bláha.

Uzavírku využijí technické služby k opravě sousedního Moravského mostu. „Ta je víc než žádoucí. Na mostě je třeba provést antikorozní nátěr zábradlí, obnovit povrch vozovky a chodníku a opravit mostní závěry. Do spodní části mostu pak budou umístěny sítě proti holubům,“ popisuje náměstek primátora pro majetek Pavel Marek. Souběžné práce na mostě mají trvat čtyři měsíce.

Po přestavbě na kruhový objezd má být Fortna bezpečnější a také propustnější. Stavební firma přestaví také okolí přestupního terminálu, kde se potkávají městská hromadná doprava a linkové autobusy. Změní se tak zastávky, parkoviště, sjezd u okresního soudu a kasáren a díky ostrůvku bude i bezpečnější přecházení přes ulici Ignáta Herrmanna. Práce na křižovatce a okolí mají stát 64 milionů a oprava Moravského mostu pak dalších 21 milionů korun.