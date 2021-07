Už na začátku příštího roku by mohla začít dlouhé roky plánovaná rekonstrukce hradecké křižovatky Fortna. Spolu s rekonstrukcí křižovatky, která aktuálně vytváří nejhorší dopravní špunt na vnitřním městském okruhu kolem historického centra města, by se měl úprav dočkat i přilehlý dopravní terminál u zastávky Zimní stadion.

Vizualizace: Žárovka Architekti | Foto: Vizualizace: Žárovka Architekti

Přehlednou a rychlou okružní křižovatkou chce hradecká radnice nahradit současnou křižovatku pod Bonem publicem už mnoho let. Teď to konečně vypadá, že přípravy míří do finiše. „Na křižovatku už máme stavební povolení. Tento týden jsme na radě města schvalovali finanční rámec, abychom mohli po prázdninách vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby,“ řekl Deníku investiční náměstek primátora Jiří Bláha (ODS).