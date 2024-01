Náklady na modernizaci Královéhradecký kraj jako zřizovatel hvězdárny vyčíslil na 160 milionů korun.

„Budoucí investicí do hvězdárny chceme podpořit zájem veřejnosti o přírodní vědy, vytvořit místa pro nové dalekohledy, sluneční věž, ale také přilákat všechny věkové kategorie, pro které hvězdárna bude nabízet poutavé edukační programy,“ sdělila náměstkyně hradeckého hejtmana Martina Berdychová.

Generace návštěvníků důvěrně znají původní mechanické planetárium, které je v provozu od roku 1957 a patří k nejstarším plně funkčním zařízením svého druhu u nás.

„Je pravděpodobně jedním z posledních funkčních klasických planetárií v Evropě,“ podotkl vedoucí technického oddělení hvězdárny Marek Tušl.

Podobu hradecké hvězdárny určí soutěž. Chceme to udělat pořádně, vzkazuje kraj

Vstupní foyer, terasu na střeše, dalekohledy nebo přednáškový sál si lidé pamatují od dětství ze školních exkurzí. Přestože vzdělávací programy pro veřejnost i návštěvnické a odborné zázemí hradecké hvězdárny jdou s dobou, interiéry objektu si žádají změny, o kterých se uvažuje již desítky let.

„Modernizace rozhodně neznamená, že by tu nastaly překotné změny. Tradiční budova hvězdárny, která tu je od počátku padesátých let, tvoří místní dominantu. Architektonické řešení by ji mělo citlivě přiblížit k moderní době, ale zachovat její ráz,“ zdůraznil ředitel Hvězdárny a planetária v Hradci Králové Miroslav Krejčí. Změny se dotknou zejména vniřních prostor.