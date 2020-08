Přes společné prohlášení, že vláda nad Hradcem bude dál na současném půdorysu, nebyl výsledek schůzky jednoznačný a všechny tři zainteresované subjekty se ohradily hradbou mlčení.

„Rozvod se nekoná,“ řekla po jednání zástupkyně ANO Věra Pourová. O moc sdílnější nebyl ani primátor Alexandr Hrabálek: „Jedeme dál a dohodli jsem se, že celou věc zatím nebudeme komentovat, ale budeme hledat cestu cestu, jak z této krize ven.“ Podle Adama Záruby, zástupce nejmenšího koaličního subjektu (Změna pro Hradec/Zelení), všechny strany sporu zatím zakopaly válečnou sekeru.

Klid zbraní však může skončit po volbách do krajského zastupitelstva, kde současný zástupce tohoto uskupení a zároveň náměstek primátora Martin Hanousek kandiduje jako dvojka projektu Spolu pro kraj současného hejtmana Jiřího Štěpána. „Řekli jsme si, že se to pokusíme vyřešit do říjnového zastupitelstva, kdy to částečně souvisí i s krajskými volbami, neboť každý má s nimi teď své starosti. Ale nechceme to protahovat. Nicméně nyní to rozbourat nechceme,“ uvedl po jednání Adam Záruba.