Pořádné překvapení čekalo na úředníky hradeckého magistrátu po otevření schránky, kde se měly shromažďovat nabídky na léta odkládanou výstavbu lávky přes Labe. Ta zela prázdnotou a za své tak zatím bere předsevzetí nové koalice, která chtěla s výstavbou začít v prvních jarních měsících.

Tvrdé podmínky

„V úterý 19. března vypršela lhůta pro nabídky do výběrového řízení. Do něj se však nikdo nepřihlásil,“ posteskl si náměstek primátora Jiří Bláha, který za nezájmem stavařů vidí příliš tvrdé kvalifikační podmínky, které nastavilo bývalé vedení města. „Teď budeme muset tyto podmínky upravit a v řádech několika týdnů vypíšeme nové výběrové řízení,“ dodal náměstek, jež v posunutí výstavby vidí i pozitiva. „Zatím máme rezervu a není to žádná tragédie. Na druhou stranu to může mít pozitivní dopad v tom, že se u staveniště ČSOB nebudou dělníci dvou staveb plést pod nohy,“ řekl s mírnou nadsázkou Jiří Bláha.

15 let příprav

Projekt lávky přes Labe si za posledních takřka 15 let prošel mnohými pády - od protestů ekologů, přes výhrůžky soudem až po údajně zmanipulovanou architektonickou soutěž. Nakonec byly všechny sváry a spory zažehnány a v polovině loňského roku získala lávka stavební povolení.

Předpokládané náklady na její výstavbu jsou odhadnuty na 50 milionů korun. Osmdesát procent by měly pokrýt dotace z operačního programu ITI hradecko-pardubické aglomerace. Podobu lávky, kterou budou moci využívat chodci i cyklisté, určila otevřená architektonická soutěž. Lávka umožní rychlejší a bezpečně spojení přes řeku, nabídne nové trasy městem a vznikne nová a pohodlná cesta z centra za odpočinkem do Šimkových sadů. Zejména pro pěší pak půjde o nové vnímání prostoru nad řekou a pohled na město, který klidný charakter lávky nabídne.