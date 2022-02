Doposud mohli cestující platit městskou kartou, platební terminál pro bankovní karty pro platbu jednotlivého jízdného byl ale jen u řidičů trolejbusů. „Především to bude znamenat velký posun a zvýšení atraktivity naší MHD pro cestující, kteří nejezdí pravidelně. Současně by to byl i vhodný moment, kdy by mohlo dojít k uvažované úpravě ceníku, která nás vzhledem k růstu inflace, cen energií, mezd a dalších vstupů nejspíš čeká,“ vysvětluje primátor města Alexandr Hrabálek.