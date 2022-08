„Takhle si městskou dopravu ve stotisícovém městě nepředstavuji. Všechny spoje z konečné odjedou během pár minut a pak půl hodiny nic nejede. A večer? To je na taxíka,“ stěžuje si Ivana na konečné Cihelna. K novince je pak mírně skeptická. „Uvidíme, jak to bude fungovat, zatím si to moc nedovedu představit,“ říká seniorka lakonicky.

Co změna cestujícím přinese? „Největší výhoda těchto jízdních řádů je v zapamatovatelnosti pro cestující. Taktová doprava se v Evropě stává standardem nejen u městské hromadné dopravy,“ vysvětluje ředitel dopravního podniku Zdeněk Abraham a přidává příklad: „Třeba sedmička bude jezdit od pěti hodin každých 15 minut a po 18. hodině bude jezdit po 30 minutách.“

Sladění linek

Linky na nejvytíženějších trasách by měly být sladěné tak, aby nevznikaly zbytečně dlouhé pauzy mezi jednotlivými spoji. „Například na nejvytíženější trase magistrát – hlavní nádraží proložením dosáhneme toho, že minimálně každých pět minut pojede nějaký spoj,“ říká Abraham.

Od začátku školního roku tak začnou linky 6, 7, 8, 12, 13, 14 a 25 jezdit v pravidelných rozestupech. Dalších 13 linek má začít jezdit v taktech až v prosinci. Jsou to linky, které jezdí přes přestavovanou křižovatku Fortna a ta má být hotová právě na konci roku. Taktový jízdní řád bude zavedený na většině linek, ale ne v průběhu celého dne. „Režim taktové dopravy jsme se snažili nastavit tam, kde to dává smysl a kde to s ohledem na charakter linky lze,“ podotýká Abraham.

Hradecká doprava funguje už od dubna v omezeném režimu. Právě tehdy začaly práce na frekventované křižovatce Fortna. Nejdřív přešly do prázdninového provozu trolejbusy a autobusové linky se přidaly od června. V srpnu pak nedostatek řidičů přinutil dopravní podnik přerušit provoz na linkách číslo čtyři a osm. „Obě by měly od září znovu začít jezdit,“ slibuje ředitel dopravního podniku.

Podle něj novinka v podobě taktové dopravy neznamená omezení provozu. „Budeme se snažit udržet objem dopravy na stejné výši. Uvidíme, kde budou nějaké nedostatky, jestli bude potřeba přidat spoje. Ale chceme se držet na hranici 5,5 až 6 milionů kilometrů za rok. Záměrem není ušetřit kilometry, ale udělat MHD pohodlnější a čitelnější pro cestující,“ říká Abraham.

Současně ale přiznává, že taktová doprava uspoří dopravci nasazení šesti šoférů. „Teď nám dlouhodobě chybí 17 řidičů, 16 by mělo nastoupit do konce roku, ale stále nám hrozí, že můžou odejít další. Postupně se nám ale vrací do práce dlouhodobě nemocní řidiči,“ říká šéf dopravního podniku.

Vyšší příspěvek od města

Nedostatek šoférů ale není jediný problém, který hradecký dopravní podnik řeší. Inflace a růst cen energií znamená, že na příští rok bude potřebovat od města zvýšit příspěvek z letošních 335 milionů korun o dalších 48 milionů. „Dopravním podnikům strmě rostou náklady. Pokud nedojde k nějaké podpoře ze státního rozpočtu nebo pokud stát nezasáhne do cen energií, tak to dopravní podniky zvládnout nemohou. Města na to nemají,“ myslí si náměstek hradeckého primátora Pavel Marek.

Pomoci by mohlo zdražení jízdného, to je ale politicky průchodné až po zářijových komunálních volbách. „Pokud se na to podíváme čistě ekonomicky, tak by mělo vzrůst o inflaci za posledních šest let, co jsme nezdražovali. Tedy o 30 procent. Pro domácnosti to ale není akceptovatelné,“ poznamenává Abraham. Ředitel hradeckého dopravního podniku si dovede přestavit zdražení základní jízdenky placené městskou kartou z 16 na 19 korun.