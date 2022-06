Čelní skla vozů hradecké MHD „zdobí“ červenožluté cedule. Ty cestující upozorňují na omezení provozu, které začíná od června. „Moc se mi to nelíbí. Jezdím ráno do školy devítkou a jestli to dobře chápu, tak mi mezi sedmou a osmou pojedou místo pěti jen tři spoje. Asi budu muset jezdit o pár minut dřív,“ krčí rameny nad jízdním řádem v Malšovicích středoškolačka Radka.

Nepopulární opatření si vynutil nedostatek řidičů. Dopravnímu podniku jich dlouhodobě schází 12 z optimálního počtu 225. Teď ale navíc nepracuje dalších 36 šoférů, vysvětluje ředitel hradeckého dopravního podniku Zdeněk Abraham: „V dopravním podniku máme dlouhodobě podstav, ale situaci se dařilo zvládat. Větší úbytek řidičů nastal teď na jaře po ústupu coronaviru, jelikož se obnovily plánované zákroky a operace v nemocnicích nebo je opět umožněno absolvovat zdravotní pobyty.“ Šoféři tak řeší dlouhodobě odkládané zdravotní problémy, jako jsou operace kolen, kyčlí, plotének nebo očí.

Nepomohlo ani to, že se za volant posadili zaměstnanci, kteří obvykle neřídí, dodává mluvčí magistrátu Kateřina Šmídová: „Městský dopravce už několik týdnů řeší situaci výpomocí kolegů z technicko-hospodářských pozic nebo ze servisních dílen.“

Linky budou od června až na výjimky jezdit podle druhého sloupce jízdních řádů označeného jako pracovní den – omezení dopravy MHD. Nejvíc spojů ubyde mimo přepravní špičky. Podle hradeckého primátora Alexandra Hrabálka se omezení dopravy nedotkne ranních spojů, kterými jezdí děti do škol: „Je to zásadní věc. Byla to naše podmínka, nemůžeme dětem ve školním roce nezajistit autobusovou dopravu do škol.“ Opoziční zastupitel za KSČM Lubomír Štěpán vidí za seškrtáním spojů i snahu ušetřit. Dopravní podnik se totiž potýká s rostoucími cenami nafty, elektřiny a dalších nákladů: „No prázdniny ještě nemáme. Dopravní podnik se snaží poněkud snížit náklady provozní ve vazbě na nárůst cen. Abych pravdu řekl, tak se mi to moc nelíbí.“ To ale vedení podniku omítá.

Trolejbusy jezdí v omezeném režimu už od dubna, kdy začala přestavba křižovatky Fortna. Podnik totiž nemá dost parciálních vozů, které dokáží jezdit i mimo trolejová vedení, což právě dočasné objíždění jednoho z klíčových dopravních uzlů vyžaduje.

Novinka se tedy týká autobusových linek. Těch vozí Hradečany víc než polovina. „Budeme tak jezdit o 10 procent méně, takže měsíčně zhruba najedeme o 50 tisíc kilometrů méně,“ vysvětluje Zdeněk Abraham. Podle něj by se do normálního režimu mohla městská doprava vrátit od září. Záleží ale na tom, jestli rekonstrukce Fortny pokročí natolik, aby se po prázdninách mohly na původní trasy vrátit trolejbusy.

S nedostatkem řidičů se podnik potýká dlouhodobě. „33 až 35 tisíc hrubého je podle mě služný plat pro řidiče autobusu. Průměrné stáří našich řidičů je 55 let. To ale dohání většinu dopravních firem. U nás zůstávají v drtivé většině řidiči až do důchodu,“ říká Zdeněk Abraham. Novým řidičům nabízí městská firma náborový příspěvek 30 tisíc korun, možnost ubytování v Hradci, nebo získání potřebného řidičského oprávnění skupiny D zdarma. Už příští středu 8. června odpoledne si mohou zájemci vyzkoušet řízení autobusu přímo přímo v sídle dopravního podniku.