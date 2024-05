Rekonstrukce křižovatky Mileta ovlivňuje dopravu v centru Hradce Králové - a ještě nějakou bude. Po všech útrapách se ale řidiči a chodci dočkají snazšího průjezdu křižovatkou i větší bezpečnost. Součástí oprav je i rekonstrukce Hradecké ulice, která bude ve světle nových zjištění mnohem komplexnější než bylo původně plánováno.

Stavba nové Milety v Hradci Králové necelý měsíc od začátku prací. | Video: Deník/Jiří Fremuth

Ukázalo se totiž, že ulice vykazuje pokročilé síťové trhliny. Město se proto rozhodlo provést náročnější opravu, která zajistí větší bezpečnost, ale hlavně delší životnost povrchu. Pokud by se totiž pokračovalo podle původního plánu, hrozilo by že by se ulice musela opravovat za několik let znovu.

Horší stav než se čekalo

„Celou velkou investiční akci křižovatka Mileta doplníme ještě zásadnější úpravou Hradecké ulice v úseku od Sokolské po pěší vstup do kampusu univerzity. Tato změna povede ke zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů. Provedení těchto úprav městu navíc poskytuje příležitost k dosažení trvanlivějšího a hospodárnějšího řešení opravy celé komunikace. Během stavby bylo zjištěno, že stav komunikace je horší, než se původně předpokládalo, což vyžaduje zásadní opravy pro dlouhodobou životnost. Navíc je racionální využít současné uzavírky pro provedení těchto prací, čímž minimalizujeme budoucí dopravní omezení,“ říká náměstek primátorky odpovědný za oblast strategického rozvoje a investic Lukáš Řádek.

Samotná úprava ulice v délce 250 metrů byla zahájena v dubnu a hotova bude dubnu příštího roku. V současné době je pod Hradeckou ulicí pokládána nová dešťová kanalizace a provedeny budou i přípojky.

„Celkem vydá město na opravy křižovatky Mileta více než 190 milionů korun bez DPH,“ doplnila Kateřina Malá z tiskového úseku města.