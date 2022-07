Přestavba královéhradecké křižovatky Mileta získala část staveních povolení. „Na křižovatku jsme žádali celkem o čtyři stavební povolení, z nich dvě jsou pravomocná a u dvou běží lhůta pro odvolání,“ vysvětlila mluvčí ŘSD Petra Drkulová.

Přestavba královéhradecké křižovatky Mileta získala část staveních povolení. | Foto: Deník/Jiří Fremuth

Na křižovatce, která spojuje městský okruh, centrum a Moravské předměstí, se často tvoří kolony a patří k problematickým místům dopravy v krajském městě. Křižovatku staví Ředitelství silnic dálnic. To chce ještě do října dokončit projektovou dokumentaci. Příští rok má proběhnout výběrové řízení na stavitele, který by měl následně zahájit stavbu. S dokončením Milety počítá stát v roce 2024.