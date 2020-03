"Chceme být připraveni, pokud by počet vzorků skokově narostl. Cílem je také zkrátit dojezdové doby sanitek se vzorky do laboratoře a urychlit tak diagnostiku," vysvětlil tento krok ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Hradecká nemocnice však zatím moc práce neměla.

Online reportáž

V případě pandemie je nemocnice připravena

„Zatím jsme tu provedli pět testů. Studentky, která přijela z Iránu a lyžařů, kteří se vrátili z Itálie. Všechny vzorky však byly naštěstí negativní,“ uvedl lékařský náměstek hradecké fakultní nemocnice Zdeněk Tušl a dodal, že na případný nárůst pacientů, a to i s ohledem na dobu jarních prázdnin, je nemocnice připravena.

„Máme připravený pandemický plán. Ten počítá se stovkami lůžek. Pokud dojde k zaplnění infekční kliniky, jsme připraveni uvolnit místa i na dalších pracovištích,“ uvedl Tušl.

Zároveň vybídl občany, kteří se vrátí do republiky ze zahraniční cesty, hlavně z míst, která jsou virem zasažena, aby případné známky nákazy nechodili konzultovat do nemocnice, ale obrátili se telefonicky na hygienickou stanici, popřípadě na samotnou nemocnici, která k tomuto účelu zřídila speciální telefonní linky.

„Nejhorší by bylo, kdyby chodili do čekárny, kde mohou popřípadě nakazit další lidi. Máme připravené týmy, které za nimi přijedou a naberou vzorky. Nový virus je totiž nevyzpytatelný. Je čtrnáct dní aktivní a člověk na sobě nemusí pociťovat žádné příznaky. Pak stačí, aby párkrát navštívil supermarket a nakazí desítky až stovky lidí. Po návratu do vlasti by tak měl člověk ihned kontaktovat hygienickou stanici,“ dodal Tušl.

Zákaz návštěv je preventivní

S ohledem na koronavirus přistoupila hradecká nemocnice i k dalším preventivním opatřením. Jedním z nich je zákaz návštěv na jednotkách intenzivní péče a zároveň i oddělení na IV. interní hematologické klinice, Klinice onkologie a radioterapie, Plicní klinice, Klinice infekčních nemocí, oddělení F, G, H na III. interní gerontometabolické klinice.

"V tuto chvíli má výše uvedený zákaz výhradně preventivní charakter", poukazuje nemocniční hygienička Lenka Hobzová. Zákaz návštěv platí až do odvolání. O dalších zákazu vstupu na další oddělení zatím nemocnice neuvažuje.

„Zatím jsme to uzavřeli tam, kde jsou pacienti oslabení svými chorobami. Když někdo leží na hematoonkologické klinice s nádorovým onemocněním léčeným citostatiky, tak je obranyschopnost takových pacientů značně oslabena. A když tam někdo přijde, byť jen s obyčejnou chřipkou, tak je to zahubí,“ doplnil nemocniční hygieničku Tušl a dodal, že omezení čeká také na dárce krve: „Osoby, které navštívily severní Itálii, nemohou darovat krev ani krevní složky po dobu osmadvaceti dnů.“