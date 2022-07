„Budeme očkovat převážně mimo pracovní dobu v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech. Jsme schopní zvládnout, když to mírně nadsadím, jakoukoliv očkovací potřebu. Očkovacích látek máme dost,“ slibuje ředitel nemocnice.

Hradecká fakultní nemocnice hledá nového ředitele. Vladimír Palička končí

V hradeckém kraji přibylo podle dat Ministerstva zdravotnictví v pondělí 147 nemocných. Týden předtím to bylo 97, první červnové pondělí se pak v regionu covid potvrdil u 61 lidí. Na začátku týdne měla hradecká nemocnice 13 covidových pacientů. „Je to relativně malé číslo. Jsou to většinou lidé, kteří jsou těžce nemocní a k tomu dostali covid,“ dodává Vladimír Palička.