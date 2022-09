To bude v provozu každý všední den od půl čtvrté do půl osmé odpoledne. Ve čtvrtek a pátek bude navíc zajištěno očkování od 8 do 14 hodin. Nemocnice doporučuje, aby si lidé termín k očkování rezervovali na internetu. To bude možné od pondělí 19. září.

Za poslední týden přibylo v hradeckém kraji 844 nových případů covidu 19. Týden předtím to bylo 731 nemocných.