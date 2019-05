Při absenci poslanců Maška a Matyášové (oba ANO) si opozice se zbytkem vedení města hrála jako vítr s hadrovou panenkou. Hlasovací koaliční prohry nakonec z jednání udělaly nesrozumitelný mišmaš plný přestávek, dohadovacích řízení a omluv za procesní přehmaty od pultíku primátora Alexandra Hrabálka. „Takový rozklad zastupitelstva jsem ještě nezažil. Některé momenty byly tragikomické. Doufám, že už se to nebude opakovat,“ řekl zástupce Pirátů Aleš Dohnal. Stejná kritika zněla i z úst dalších opozičních zastupitelů. Podobnou situaci však nechce opakovat ani náměstkyně primátora Monika Štayrová (ANO), která poslanecké absentéry chce hnát k větší zodpovědnosti.

„Chyba je na naší straně a musíme si to vyřešit, abychom byli solidními partnery,“ nezakrývala zklamání z úterní zmatečné schůze zastupitelů Monika Štayrová. I ona vidí velký problém v tom, že bez absentujících poslanců za ANO jsou některé koaliční priority nereálné prohlasovat.

Bez disciplíny to nepůjde

„Chyběli nám dva poslanci. Cítím to jako problém, který si musíme jako zastupitelský klub ANO vyřešit. Měl by to vyřešit předseda společně s oběma poslanci. Jsme v koalici, dohody bychom měli plnit. Já jsem pro to, abychom je plnili za každou cenu,“ dodala náměstkyně primátora.

Po úterní blamáži nenechala na hnutí ANO nit suchou druhá největší koaliční strana – ODS. Podle Martina Soukupa se všichni snažili hnutí vyjít maximálně vstříc, ale ANO si toho neváží. „To, co se stalo, je neakceptovatelné. Kvůli dvěma poslancům ANO jsme změnili čas i místo jednání zastupitelstva. I proto jsme předpokládali, že pokud vyjdeme takto vstříc, jejich účast bude stoprocentní,“ uvedl Soukup s tím, že při křehké síle 19 hlasů, musí být na první místě disciplína při chození na zastupitelstvo. „Pokud však někdo tuto disciplínu ctít nebude, je na stole i otázka změn. Každopádně si musíme s předsedy koaličních klubů sednout a podebatovat nad přítomností lidí z jednotlivých klubů,“ dodal zástupce ODS.

Tomu také vadí, že v některých otázkách je už tak křehká koalice nejednotná a neexistuje žádná stranická disciplína. „Když jde o rozvoj města, musí se, ač se to někomu nemusí líbit, hlasovat jednotně. Pokud má koalice programové prohlášení, tak by každý člen měl hlasovat s přijatým dokumentem. Což se ukazuje, že také neplatí,“ nebral si Soukup servítky.

Že to opravdu neplatí se v úterý ukázalo například při hlasování o krytí ztráty zimního stadionu. Ačkoliv město podle akcionářské dohody s Mountfieldem má tuto ztrátu hradit, koalice hlasovala nejednotně a návrh neprošel. Z 12 zvolených zastupitelů za hnutí ANO byli pro jen čtyři. Problémy nastaly i u dalších hlasování. Neprošel koaliční kandidát do dozorčí rady společnosti Aldis, změny v dozorčí radě společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové koalice protlačila až na druhý pokus. Chybějící hlas dodal po pauze Alois Havrda (KSČM). „Když koalice nemůže, komunista pomůže. Pomáhají si nedůstojným handlem. Vůbec nejde o věcnost či program, ale o vybudování zištných vazeb,“ komentoval situaci Dohnal.