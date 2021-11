Magistrát dostal nabídku na odkoupení věže stojící u obchodního centra za 5 milionů korun. To ale zastupitelstvo odmítlo, přestože si tam lidé ročně ukládali přes osm a půl tisíce kol.

Libor Štros si za majitele věže postěžoval, že stále nedostal od vedení města oficiální odpověď: „Víme, že odkup zastupitelé neodhlasovali. Rozhodli se, že věž nepotřebují.“

Nakonec našli nového zákazníka a věž by se tak měla po rozebrání a modernizaci stěhovat do jiného českého města. Kam to bude, zatím nechce vzhledem k dohodě se zájemcem zveřejnit. „Moc se zlobím na vedení Hradce dlouhodobě,“ dodal Štros.

Hradecký náměstek primátora pro správu majetku Pavel Marek uvedl, že jeho odbor připravil veškeré materiály k projednání do příslušných komisí, výborů a zastupitelstva. „To odkup odmítlo. Mezi diskutovanými důvody byly stáří věže, její umístění, ekonomika, ale i to, že sousední obchodní dům o ní neměl zájem,“ sdělil Pavel Marek.

Je mu líto, že i druhá věž mizí. „Ale za mě je to důsledkem chaotického budování věží v minulosti. Pokud proběhly nějaké sliby minulých vedení, tak to pro zastupitelstvo asi nebylo rozhodující,“ myslí si hradecký politik.

Libor Štros ale namítá, že o umístění věže u Futura rozhodlo vedení města: „Oni se vyhrazují k tomu, že bylo špatně vyhrazeno místo, ale to zvolilo vedení města. My jsme to v té době chtěli před nemocnicí, nebo u univerzity.“

Práci montérů sledoval z kola i Hradečák Pavel Kratěna: „Používal jsem ji často. Když máte drahé kolo a víte, jak se v Hradci kola kradou, tak jste rád, že tady můžete kolo s helmou a dalším vybavením s klidem nechat. Teď si hodně rozmyslím, jak budu po městě jezdit,“ dodal mladý muž zklamaně.

Smutně se rozebírání věže díval i Rudolf Bernart ze společnosti Systematica, která unikátní zařízení vyrábí. „Je to velice tristní pohled. Ty věže byly hodně využívané. Tady u Futura, přestože to není dopravní uzel, to bylo přes osm a půl tisíce uložení ročně. Dávali si sem kola lidé z nemocnice, z okolí, z obchodního centra.“

Přestože věž stála v Hradci od roku 2015, byla celou dobu modernizována. Firma ji totiž předváděla v praxi zájemcům o nové věže. I díky tomu jich dnes stojí v Česku dvacet a další dvě fungují na Slovensku. V Hradce Králové, kde se první cyklověže pardubického výrobce vůbec poprvé představily před osmi lety, tak cyklověže končí. Nejbližší funguje v sousedních Pardubicích.