Přístaviště na Smetanově nábřeží bude v květnu v provozu pouze za příznivého počasí o víkendech od 10 do 17 hodin. Otevřeno by mělo být i o svátku ve středu 8. května. Vyhlídkové plavby pro veřejnost začnou v každou celou hodinu.

„K tomu budeme vozit děti ze škol a školek, zájem je i o rodinné oslavy nebo rozlučky se svobodou,“ doplnil Jaroslav Kostkan.

Členové paroplavební společnosti zároveň pracují na opravách poškozeného přístavu. Dřevěné prvky totiž v zimě poškodili vandalové. „Stojí nás to čas, práci a materiál. Podle místních to udělala mládež, která sem lezla,“ uvedl jeden z nadšenců, kteří v přístavu vypomáhají.

Podle Kostkana v přístavu i za kormidlem chybějí pomocníci z řad mladých lidí. Hradecká paroplavba by po čtvrt století provozu potřebovala novou krev. „Mančaft je letitý, mladí se do práce nehrnou. Tady nejde o peníze, musí to být koníček. Kolegové mají přes osmdesát let, já jsem nejmladší. Po zimě se vždycky koukneme, kdo z nás ji přežil a jedeme dál,“ popisuje Kostkan.

U mola již kotví i loď Smiřice a pirátská plachetnice a také dvě pramičky. Zájemci o sólové jízdy však odcházeli zklamaní, dřevěné loďky na zčeřenou labskou hladinu nevyjely kvůli poryvům větru.

„Pro velkou loď to není problém, i když kapitán s ní musí jet také opatrněji, ale pramičky by mohly mít potíže,“ doplnil Jaroslav Kostkan.

