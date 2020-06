Aby město mohlo do oprav haly, která poskytuje zázemí tisícům hradeckých sportovců, investovat další prostředky ze svého rozpočtu, jedná s vedením oddílu o převzetí objektu do svého majetku.

„Hala je ze sedmdesátých let, její dostavba pak z roku 1991. Technický stav tak odpovídá stáří budovy, v současnosti je nutná rekonstrukce především střechy budovy. Oddíl TJ Slavia ale nemá dostatek finančních prostředků na zajištění její opravy. V koalici je mezi námi shoda na tom, že by se město mělo na rekonstrukci významně podílet, ale dlouhodobě nemůžeme investovat do cizího majetku. Proto jednáme o převzetí haly do majetku města,“ vysvětluje primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek.

Pozemky, na kterých hala stojí, jsou ve vlastnictví města.