Ten nejlepší dárek ke 45. výročí svého založení dostala hradecká ZUŠ Střezina. Městští radní tento týden schválili vítěze tendru první etapy rozsáhlé rekonstrukce největší základní umělecké školy v Česku.

ZUŠ Střezina | Foto: Archiv

Radnice zaplatí společnosti Valc za opravu tanečního a výtvarného pavilonu a výstavbu nové spojovací chodby 76 milionů korun bez DPH. Pokud vítěznou nabídku v pondělí posvětí i zastupitelé, měly by samotné stavební práce začít na přelomu letošního a příštího roku. Hotovo bude do dvou let.