/FOTO, VIDEO/ Po jedné hodině odpoledne byla evakuována budova Univerzity Hradec Králové u soutoku. Vyklízení budovy policií a těžkooděnci mělo souviset s výhrůžným e-mailem, který ráno dostalo několik českých univerzit.

„Začalo to e-mailem, který jsme dostali ráno, bylo to varování, že byl na univerzitu odeslaný výhrůžný e-mail,“ říká student Vojtěch Středa, která stojí v hloučku zhruba stovky studentů a zaměstnanců univerzity. Od budovy jsou asi 200 metrů, po pár desítkách metrů hlídají okolí policejní těžkooděnci v přilbách a vestách.

„Byl jsem právě v odpočinkové zóně univerzity, v 1. patře. Přišli policajti a ukazovali nám fotku mladého muže, jestli ho neznáme. Byl asi mého věku. Pak jsem si přečetl v diskuzi na studentském chatu, že to má být student prváku naší fakulty. A pak jsme byli evakuovaní z budovy,“ popisuje 21letý student aplikované informatiky na Fakultě informatiky a managementu UHK Vojtěch Středa. Vyklízení budovy podle něj proběhlo v klidu.

Opodál stojí jen tričku na březnovém sluníčku další student, tentokrát David: „Byli jsme ve třídě, normálně jsme se učili a najednou vtrhli dovnitř muži v maskáčích se samopaly, ať se evakuujeme, že to není cvičení a vyhnali nás ven,“ přibližuje David, který studuje ekonomiku a management.

Okolí univerzity bylo hermeticky uzavřené. Hlídala ho policie, kolem stanulo preventivně i několik sanitek. „Jsme tady preventivně, často se může někdo při překotné evakuaci zranit, někdo může potřebovat třeba i psychologickou pomoc,“ vysvětlil jeden z pracovníků záchranky, který si nepřál být jmenovaný.

„Je to robustní zásah, jsou tady desítky policistů, kteří teď propátrávají objekt univerzity Na soutoku. Semestr je plném proudu, dotklo se to stovek studentů a desítek zaměstnanců," řekl mluvčí Univerzity Hradec Králové Jakub Novák. Podle něj nejsou žádní zranění. Část studentů si ale nestačila vzít osobní věci, telefony nebo oblečení. Tyto studenty se podařilo umístit do nedaleké školní jídelny v Hradecké ulici, kde dostali deky nebo čaj. „Mohu potvrdit, že zásah na univerzitě souvisí s výhrůžným mailem, který dostala i naše univerzita.“

To samé za policii sdělila i mluvčí Iva Kormošová.

Po 16. hodině odjela z univerzitního areálu zásahová jednotka.

Několik minut před půl pátou odpoledne policie vpustila studenty zpět do univerzity. Poté policejní mluvčí přidala další informace, podle nich se hrozba nepotvrdila, policie nic nebezpečného nenalezla a nikoho nezadržela.

Nadále však pokračuje zvýšený dohled na hradeckých fakultách.