Několik měsíců trvající politická krize na hradecké radnici se stále víc a víc prohlubuje. Zástupci hnutí ANO a občanských demokratů odmítli požadavek svého koaličního partnera (ZPHZ) na personální výměnu náměstkyně pro správu majetku města Věry Pourové (ANO) a náměstka pro investice Jiřího Bláhy (ODS).

„Chtěli jsme, aby se vyměnili aspoň ti náměstci, kteří ani navenek nepůsobí úplně dobrým dojmem. Doufali jsme, že se tím zprofesionalizuje obraz naší koalice,“ řekl Deníku předseda zastupitelského klubu ZPHZ Adam Záruba. Dodal, že současný stav koalice představuje pro jeho stranu politickou hrozbu.

Dlouhodobé problémy v koalici přiznávají i ODS a ANO. Výměnu svých náměstků ale odmítají. Jednat chtějí o zlepšení vzájemné komunikace a dalších opatřeních.

„Budeme trvat na stávajícím obsazení pozic. O panu Bláhovi tak nebude v tomto ohledu řeč. Pokud by však nakonec došlo na personální záležitosti, tak bychom museli zrekonstruovat celou koalici. Nebylo by totiž možné, aby na svých postech skončili pouze někteří lidé. Muselo by tak dojít k celkové obměně. A to ze u všech koaličních stran,“ řekl Deníku předseda zastupitelského klubu ODS Martin Soukup. Podobně mluví i jeho kolega z ANO Pavel Marek. Jeho hnutí by prý o personálních změnách jednalo pouze v případě že by se jednalo o všechny pozice v čele hradecké vlády. Včetně primátora Alexandra Hrabálka (ODS).

Jak na odmítnutí návrhu teď zareaguje ZPHZ nechce Záruba říct úplně na přímo. Z jeho slov to ale vypadá, že odchod z koalice je téměř nevyhnutelný. Situace už je prý neúnosná.

„Musíme se zařídit podle jejich odpovědí na náš požadavek. Vedeme ještě vnitrostranickou debatu, ale jeden názor u nás jasně převažuje. Většina z nás má o dalším postupu jasno,“ naznačil Záruba. Definitivní verdikt chce oznámit do konce listopadu. I z jeho dalších slov je ale směr uvažování strany jasný. „Martin Hanousek chce, abychom to vyřešili rovnou, já bych přece jen dal ještě prostor nějakým jednáním,“ naznačil Záruba, že současnému náměstkovi pro školství se už ani o možném pokračování koalice jednat nechce.

Koalice hnutí ANO, ODS a ZPHZ vládne na hradecké radnice od podzimních voleb v roce 2018. V zastupitelstvu má nejtěsnější možnou většinu 19 hlasů. Co bude dál, pokud se na schůzce v příštím týdnu nepodaří požár uhasit, zůstává otázkou. Podle zákulisních informací je však ve hře širší koalice bez hnutí ANO. „Musíme řešit i otázku, jak bude vypadat koalice, pokud se bude skládat jiným způsobem. Aby to nebylo z bláta do louže,“ zakončil Záruba.

Co by bylo po rozpadu koalice?

K většině v zastupitelstvu je nutné dát dohromady aspoň 19 hlasů. Volby v roce 2018 rozdělily karty následovně: ANO 11 mandátů, HDK 7, ODS a Piráti 5, Koalice pro Hradec, ZPHZ a KSČM 3.