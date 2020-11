Po nedělním jednání zástupců hnutí ANO, ODS a Změny pro Hradec a Zelených (ZPHZ) definitivní ortel nad budoucností hradecké vlády ještě nepadl. ODS i ANO sice nepřistoupily na požadavek svých kolegů na výměnu náměstků Věry Pourové (ANO) a Jiřího Bláhy (ODS), ale jejich zástupci po schůzi vyjádřili naději, že se situaci ještě podaří urovnat. Místo dalšího jednání však Změna už od pondělí hlasuje o odchodu z koalice.

„Byl jsem na vážkách, ale od nedělní schůzky mám jasno. Přesvědčila mě ta ostrá vyjádření, které tam ze strany ANO padla a podmínky, které nám byly kladené,“ dal najevo svůj postoj Záruba.

Radní Adam Záruba byl dosud rozhodně zdrženlivější než jeho kolega a náměstek pro školství Martin Hanousek. Ten se pro odchod z koalice jasně vyslovil už dříve. A nešetřil u toho ani svou dosavadní kolegyni náměstkyni Věru Pourovou, kterou označil za zcela nekompetentní. Teď už ale nemá pokračování spolupráce podporu ani u Záruby. Podle něj byla nedělní schůzka dost vyhrocená.

„Nechci to rozebírat do detailů, ale ANO se tam hodně ostře vymezilo vůči kolegovi Hanouskovi a Zeleným,“ řekl Deníku Záruba. Příznivcem pokračování spolupráce s hnutím ANO není ani třetí zastupitel ZPHZ Ivo Králíček. Celkem podle Záruby hlasuje nyní o osudu koalice asi 20 lidí. Rozhodnutí bude podle něj závazné.

Co bude s hradeckou vládou dál, pokud ZPHZ opravdu z koalice odejde, zůstává nejasné. „Zastupitelské kluby ANO i ODS vyjádřily vůli pokračovat v koalici i v případě odchodu ZPHZ,“ informoval v neděli novináře Pavel Marek z hnutí ANO. Dohromady ovšem v zastupitelstvu disponují jen 16 hlasy. Pro zisk většiny je jich potřeba aspoň 19.

Že by ZPHZ opustilo koalici, ale nadále svými hlasy menšinovou vládu ODS a ANO tolerovalo, Záruba vylučuje. „Pokud se koalice rozpadne, mělo by podle nás dojít k novým politickým jednáním se snahou složit novou většinovou koalici. Rozhodně není naše představa, že by mělo dál vládnout torzo původní koalice s podporou komunistů,“ naznačil Záruba svoje obavy.

Takovou variantu už minulý týden odmítl předseda zastupitelů ODS Martin Soukup. „To si opravdu nemůžeme dovolit, byl by to podraz na naše voliče,“ řekl Deníku. Ke společné vládě s ANO a ODS se nehlásí ani další opoziční strany. Stejně tak ale ODS odmítá opustit spolupráci s ANO a spojit se s Piráty, HDK a Koalicí pro Hradec. Dají se předpokládat velmi složitá jednání.