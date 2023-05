V sobotu 29. dubna se v Hradci Králové konal čtrnáctý ročník oblíbené psí soutěže Sirius Voříškiáda. Tím nej psem bez průkazu původu se stal Bobeš Pardubic, jeho parťákem v soutěži byl Petr Syrovátko.

Absolutním vítězem se stal voříšek Bobeš z Pardubic, jeho vodičem byl Petr Syrovátko. | Foto: Sirius Voříškiáda

Voříškiáda se konala už počtrnácté, a to v královéhradeckém obchodním centru Orlice park. Orlice park shopping vytvořil společně s dalšími partnery tradici, kdy se potkávají v Hradci Králové v jeden den majitelé a milovníci psů bez průkazu původu všech plemen a velikostí.

Voříšek Bobeš se stal absolutním vítězem letošního ročníku, porota v čele se zpěvačkou Magdou Malou ale ocenila i další pejsky, kteří byli rozdělení do jednotlivých váhových kategorií. Soutěžilo se v kategoriích do 10 kilogramů, od 11 do 25 kilogramů a nad 25 kilogramů.

Hradecká Sirius Voříškiáda 2023



Ocenění voříšci v kategorii do 10 kilogramů

1. Max, 4 roky, vodič: Kateřina Rychterová, Přelouč

2. Naty, 10 let, vodič: Lenka Šípková, Hradec Králové

3. Fox, 8 - 10 let, vodič: František Šulc, Hradec Králové



Ocenění voříšci v kategorii od 10 do 25 kilogramů

1. Bobeš, 5 - 6 let, vodič: Petr Syrovátko, Pardubice

2. Tabita, 14 let, vodič: Věra Syřinková, Ledce

3. Merry, 4,5 roku, vodič: Tomáš Jedlička, Třebechovice pod Orebem



Ocenění voříšci v kategorii nad 25 kg

1. Meri, 7 let, vodič: Veronika Dostálová, Šťastná srdíčka

2. Kessi, 9 let, vodič: Dagmar Kopánková, Meziměstí

3. Goldie, 11 měsíců, Kateřina Metelková, Hradec Králové



Absolutní vítěz

Bobeš, 5 - 6 let, vodič: Petr Syrovátko, Pardubice