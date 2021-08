FOTOGALERIE: Unikátní hradecká „zelená“ banka se probouzí k životu

Bylinky z vlastní zahrádky, myčka pro kola, tělocvična, ale i telefonní budky a setkání s geologickou prehistorií Hradce Králové. To vše nabízí nová centrála banky ČSOB, jež za dva a půl roku vyrostla v zóně Aldis. Ještě před tím, než se bankovní dům zcela probudí do života, měl Deník exkluzivní možnost nahlédnout do všech zákoutí budovy. Ta si „tyká“ nejen s modernou, ale i s životním prostředím.

Unikátní hradecká „zelená“ banka se probouzí k životu | Foto: Michal Fanta

A vidět je to hned na první pohled, respektive ze střechy budovy, která se do budoucna stane pro zdejší zaměstnance nejen relaxační zónou, ale i zásobitelem bylinek do místní restaurace a jídelny. „Zatím to tak nevypadá, ale již tu jsou vysázeny bylinky a travní porost. Již za pár měsíců tu tak vznikne nejen relaxační zóna pro zaměstnance, ale i bylinková zahrada. Bylinky si budou moci zaměstnanci i odnést, ale většina z nich poputuje do místních kuchyní,“ řekla na střeše pětipatrové budovy, která skýtá nejenom unikátní výhled na celé město, ale při dobré viditelnosti jsou krásně vidět i Krkonoše, naše průvodkyně, marketingová expertka ČSOB Pavla Kuklová. Kromě zahrádky však střecha ukrývá i venkovní kuchyni pro zaměstnance, malou tělocvičnu a pod estetickým prvkem, jež zdálky připomíná saunu, i strojovny výtahů a technologické zázemí. A to je také ekologické. FOTOGALERIE: Hradecká "lízátka" půjdou k zemi v září, čeká je zkrácení Přečíst článek › „K vytápění a chlazení budovy slouží tepelná čerpadla využívající energii ze zemního masivu prostřednictvím 108 energetických vrtů hlubokých až 200 metrů. Na severní stranu vybraných sloupů se nám podařilo společně s grafiky přenést schematické zobrazení geologických vrstev, které byly „vytaženy“ ze země pod budovou. Na tento prvek intuitivní orientace navazujeme v jednacích místnostech, které jsou na jižní straně ze světlé břízové dýhy a na severní z tmavé dýhy buku,“ informovala Pavla Kuklová. Všechny kanceláře jsou uzpůsobeny jako openspace. Ale člověk ani zde nemá nouzi o soukromí. A zatímco v České republice nedávno zmizel poslední telefonní automat, tak v budově, která pojme na 1000 zaměstnanců, se pár „telefonních budek“ nalezne. „Jsou to místa pro všechny, kteří chtějí mít při svých telefonních hovorech soukromí. Jedná se o odhlučněné budky, kdy člověk není rušen okolím, ale také své okolí neruší,“ dodává Pavla Kuklová a upozorňuje i na další ekologický prvek „zelené“ budovy: „Příkladem jsou biometrické systémy pro kontrolu vstupů či plynulé řízení osvětlení podle přítomnosti pracovníků a intenzity denního světla. V přízemí budovy se nyní chystá dětské centrum Sluníčko určené pro děti zaměstnanců.

