Hradecké jesle Orlická oslaví 60 let fungování

Městské Jesle Orlická v Hradci Králové již 60 let poskytují celodenní komplexní péči o děti ve věku od jednoho do tří let v době, kdy o ně nemohou pečovat jejich rodiče nebo jiní zákonní zástupci.

Jesle Orlická v Hradci Králové. | Foto: Deník/ Tomáš Kulhánek

Za dobu existence tudy prošlo bezmála tři a půl tisíce dětí, přičemž první absolventi tohoto zařízení jsou dnes na prahu seniorského věku. Na návštěvníky jeslí v sobotu 22. června čeká bohatý program pro všechny generace. Zájemci mohou přijít na návštěvu a prohlídku budovy od 11 do 16 hodin, v hernách budou navíc k vidění fotografie pořízené v roce 1959. Starší návštěvníci mohou zavzpomínat a ti, kteří zvažují, že by své dítě přihlásili k docházce, uvidí prostředí, ve kterém se o děti pečuje. „Letos máme tu čest předat mateřinkám již šedesátou skupinu dětí. Doufáme, že své budoucí paní učitelky mile překvapí samostatností při oblékání, stolování a bohatou slovní zásobou. Jsme velice rádi, že hradecké jesle na rozdíl od jiných měst zůstaly zachovány a že zároveň město naši činnost rozvíjí a podporuje," uvedla vedoucí jeslí Kateřina Zmijová. Program pro děti a jejich doprovod bude připraven i na zahradě jeslí a v přilehlém parku. V čase od 14 do 16 hodin se budou konat soutěže, dětská diskotéka a k vidění bude i vozidlo městské policie a hasičů.

Autor: Redakce