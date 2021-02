V Lékárně Pod Strání na Moravském Předměstí měli ještě dopoledne zhruba čtyři stovky respirátorů FFP2. Po tiskové konferenci ministra Blatného se za necelé dvě hodiny všechny vyprodaly. "Momentálně už nemáme vůbec žádné. Hned jsme zadali další objednávku a ta by měla dorazit v pondělí, nejpozději v úterý," popisuje vedoucí lékárník Aleš Matula. Ten věří, že po zkušenosti z předchozích měsíců jsou už distributoři ochranných pomůcek poučení a s dalšími dodávkami nebude problém. Hodně klientů se podle něj už také předzásobilo během předchozího období.

I farmaceuti v dalších hradeckých lékárnách hlásili během pátečního dne zvýšený zájem o respirátory. "Zatím máme ještě asi 660 kusů. Ještě jsme dneska další objednávali, protože zájem lidí je v posledních hodinách obrovský," říká lékárnice z Lékárny za Alessandrií na Slezském Předměstí. Podobná je situace i v nedaleké lékárně z řetězce Dr. Max. "Velký zájem o respirátory u nás zaznamenáváme už zhruba týden," přiznává Ema Sopková. Nedostatek respirátorů podle ní ale v nejbližších hodinách nehrozí. K vyprodání respirátorů by nemělo dojít ani v lékárně Benu v nákupním centru Futurum. I tam prý teď chodí pro respirátory nezvykle hodně zákazníků, minimálně na víkend a začátek příštího týdne jich ale stále mají dostatek.

Kdo tedy bude opravdu chtít, měl by do úterní půlnoci v hradeckých lékárnách respirátory sehnat. Přesto by lidé neměli s jejich nákupem příliš otálet, protože zájem je v posledních hodinách opravdu obrovský.