Nejen smrky deptá v Městských lesích Hradec Králové obávaný kůrovec. Zakousl se už i do borovic. Lesníci teď čekají, jestli hmyz, který napadá stromy a nechává je usychat, vyvede v příznivém počasí další, třetí generaci vajíček mezi dvěma obvyklými ročními rojeními. Pokud ano, bude hůř, než čekali.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Tisíce kubíků pokáceného dřeva v hradeckých městských lesích září do dálky ostře růžovou barvou. „Je to způsob, jak zabránit kůrovci šířit se do okolí z napadených stromů,“ vysvětluje nadlesní Městských lesů Hradec Králové Tomáš Jankovský.