Tato letecká akce se zahraniční účastí je zaměřena na přehlídku vojenských letounů, akrobatické letouny a především na ukázky skupinové akrobacie a pokračuje tak v tradici velkých leteckých dnů v Hradci Králové.

Akce propaguje město Hradec Králové jako kolébku českého letectví a leteckou techniku nejen v rámci naší republiky, ale svým rozsahem má charakter akce mezinárodní. 26. ročník tradiční prezentace letecké techniky v ČR se letos koná na letišti příští víkend v sobotu 31. 8. a v neděli 1. 9.

Celodenní vstupenka stojí 300 korun, děti do 15 let a držitelé průkazů ZTP se na leteckou show dostanou zdarma. Hradecký dopravní podnik i letos zajistí na CIAF speciální autobusy. Ty pojedou z Terminálu HD, přes zastávky Hlavní nádraží, OD Tesco a Atrium, Centrál, Muzeum, Magistrát města na zastávku Letiště v půlhodinových intervalech od 8.15 do 11.45 hodin. Doprava zpět z letiště bude jezdit po stejné trase v časech 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 a v 17.30 hodin. Podle potřeby budou v obou směrech operativně zajištěny další spoje. Jízdné pro jednu jízdu přijde na 25 korun, děti od 6 do 15 let zaplatí 12 korun. Další slevy a časové jízdenky MHD neplatí, jízdné bude možné uhradit z elektronické peněženky nebo hotově u řidiče. Detailní časový program bude zveřejněn nejpozději v pátek před CIAF 2019.