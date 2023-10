Velká událost čeká hradecké letiště 27. července 2024. Svůj koncert tady odehraje jedna z ikon světové hudební scény. Fanoušci se mají na co těšit. Přijede Ed Sheeran, vlastním jménem Edward Christopher Sheeran, anglický zpěvák a textař s irskými kořeny, který je ověnčen mnoha cenami a patří mezi nejhranější britské interprety současnosti.

Pozdrav Eda Sheerana do Hradce | Video: Jiří Fremuth

Ed Sheeran přiveze do Hradce hity jako Shape of You, Thinking Out Loud nebo Perfect, které mají na YouTube dohromady 13,2 miliard zhlédnutí. Britská hvězda nahrála pro své fanoušky i speciální video, ve kterém zdraví Hradec Králové a říká, že se po pěti letech vrací v rámci MA THEMA TICS TOUR do České republiky a těší se na setkání se svými fanoušky. Sheeran naposledy koncertoval v Česku před pěti lety. Tehdy přišlo na jeho dva koncerty v pražských Letňanech celkem 140 tisíc lidí.

Kapacita? Víc než Rock for People!

Organizátoři zatím nechtějí upřesnit kapacitu koncertu, jen uvedli, že určitě překročí loňský rekord ročník tradičního rockového festivalu, který navštívilo přes 37 tisíc lidí. „Můžeme říct, že to bude větší akce než Rock for People. Areál bude koncipována trochu jinak než pro festival, nebudeme potřebovat tak velký kemp, ty prostory budou právě využity pro koncert,“ řekl za spolupořádající Ameba Production Michal Thomes.

Pořadatelé ale počítají i se stanovým městečkem pro návštěvníky, kteří budou chtít přespat přímo v areálu letiště.

Běžná vstupenka by neměla stát víc než 2 tisíce korun. „Možná nějaké vstupenky k sezení budou dražší, určitě bude velká kapacita pro místa k sezení, budou postaveny poměrně velké tribuny, které přivezeme ze zahraničí,“ upřesnil Michal Thomes. „Už na přípravách koncertu trochu v utajení intenzivně pracujeme, je to milník v mé 30leté promotérské kariéře,“ dodal Michal Thomes, který je současně ředitelem hradeckého festivalu Rock for People. Ten se uskuteční šest týdnů před koncertem Eda Sheerana.

Ed Sheeran potěší své fanoušky v Hradci Králové.Zdroj: Ameba Production

Záštitu nad koncertem má hradecká primátorka. „Jsem přesvědčená, že 27. července Hradec Králové vtrhne na mapu turné světových hvězd a jsme připravení tuto akci zvládnout,“ slíbila Pavlína Springerová.

Děti křičely jako fanynky Beatles

Na speciální tiskové konferenci čekala na oznámení i dvacítka hradeckých školáků, která vyřčení jména Ed Sheeran přivítala takřka hysterickým aplausem.

Pro město i festivalový areál bude obří koncert znamenat velké dopravní zatížení. Počet lidí ve městě se skokově navýší o polovinu hradecké populace.

„Ten rozdíl mezi festivalem a jednorázovým koncertem je především v dynamice nájezdu. Jednorázový koncert vytvoří obrovský nápor a to klade několikanásobné dopravní požadavky,“ připomněl náměstek primátorky Lukáš Řádek.

Ed Sheeran začínal buskingem jako pouliční umělec sám s kytarou. První velký úspěch zaznamenal v roce 2011 s debutovým singlem „The A Team“. Výrazně ho proslavila akustická písnička „I See Fire“, která se objevila na soundtracku k úspěšnému filmu Hobit. Za svou kariéru získal několik cen Grammy, BRIT Awards a MTV Music Awards. V roce 2022 vystoupil se svou písní „Perfect“ na oslavách k platinovému výročí nástupu královny Alžběty II. na britský trůn a je také držitelem Řádu britského impéria. Na kontě má spolupráce s Eltonem Johnem, Justinem Bieberem, Bruno Marsem, Eminemem nebo 50 Centem. V současné době je Ed Sheeran ve světovém žebříčku Spotify šestý nejposlouchanější umělec. Objevil se ale i ve filmech, zahrál si stormtroopera v nové sérii Star Wars nebo vojáka ve Hře o trůny. /Zdroj: TZ/

Na přípravách už v tichosti pracuje několik týdnů speciální dopravní skupina. Počítá se maximálním zapojením městské hromadné dopravy, ale i té příměstské jak autobusové, tak vlakové. „Není úplně představitelné, že by každý návštěvník přijel autem. Je na místě využít všechny možnosti a věříme, že se to povede,“ dodal Řádek. Pořadatelé ale slibují i dostatečné parkovací kapacity v areálu letiště. Další podrobnosti zveřejní pořadatelé za týden.

Příští čtvrtek 26. října v 10 hodin začne také předprodej vstupenek na hradecký koncert v sítích GoOut, Ticketportal a Eventim. Jako speciální host vystoupí britský písničkář Calum Scott. Další předkapely pořadatelé ještě upřesní.

Jak informovali pořadatelé, součástí vstupenky na koncert bude i tematická Fan Zóna Parku 360, která se bude nacházet v bezprostřední blízkosti koncertu. Jedná se unikátní model, který v rámci aktuálního turné nemá obdoby. Již od dopoledních hodin zde budou probíhat doprovodné aktivity včetně hudebního i nehudebního programu. Koncert v Parku 360 tak přinese komplexní zážitek s nadstandardním komfortem včetně kempování a velkokapacitního parkování.

