V Muzeu východních Čech v Hradci Králové můžete do 24. října navštívit výstavu autorských šperků Sylvie Majerové. Tvorbu šperkařky charakterizuje originalita a návrat k přírodě. Její šperky vznikají v malých sériích, většina z nich jsou neopakovatelnými originály, a to zejména díky drahým kamenům, které bývají k dispozici po jednom kusu. Při celém procesu výroby šperků je brán ohled na životní prostředí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.