Tu se hradecká radnice snaží marně postavit již více, než patnáct let. A nyní ji čeká již čtvrtý pokus na to, aby vybrala zhotovitele spojnice středu města s nově vznikající administrativní a kongresovou čtvrtí města.

„Lávka městu chybí. A budeme rádi, když se konečně najde zhotovitel stavby. Díky lávce totiž bude nově vznikající čtvrť, kde již nyní je i filharmonie či plavecký bazén, pro lidi daleké lépe dostupnější,“ řekl ředitel hradecké společnosti Stako, která staví v zóně nový hotel, Petr Kulda.

Hotel se stovkou pokojů roste na místě bývalých betonových „schodů do nebe“, jež léta hyzdily prostranství u městského bazénu. „Jedeme podle plánu. Stavební práce chceme dokončit do konce roku 2021. Otevření hotelu s restaurací pak plánujeme na jarní měsíce roku 2022,“ dodal Petr Kulda. Lávku bedlivě vyhlíží i banka ČSOB, která v zóně staví své regionální centrum.

Lávka už měla být hotová

Po dohodě s městem banka umožnila radnici bez pokut posunout dostavbu spojnice přes řeku.

„Budova ČSOB se staví i v současné náročné době podle původního harmonogramu, dle kterého by v ní měla od roku 2021 pracovat více než tisícovka lidí. ČSOB a město Hradec Králové se dohodly na posunu původního termínu pro vybudování lávky u nové regionální bankovní centrály o čtyři roky a měsíc. Tato dohoda umožní vyřešit zpoždění výstavby lávky, které je způsobeno městem. Lávka měla být podle původních plánů nyní již hotová,” uvedl před nedávnem mluvčí banky Patrik Madle.

Město hledá už počtvrté

Narážel tak na fakt, že Hradec stále není sto najít toho, kdo lávku postaví. Nejdřív se městu nepodařilo najít zhotovitele, kdy se do první výzvy žádný nepřihlásil, a dvakrát byla nabídka město ekonomicky nevýhodná kvůli příliš vysoké ceně. Na konci května radnice na její stavbu vypsala již čtvrtý tendr. Zájemci se do něj mohou přihlásit až do 19. června.

„V tuto chvíli máme již vyvěšeno výběrové řízení na zhotovitele stavby lávky přes Labe u Aldisu, získali jsme potřebné dokumenty, takže nyní bude záležet na nabídkách. Vzhledem k tomu, že v minulých letech nám situaci komplikovaly také příliš vysoké cenové nabídky, není zveřejněna předpokládaná cena zakázky,“ informoval náměstek primátora Jiří Bláha.

Ten zároveň dodal, že i kdyby se konečně zhotovitel našel, bude ji moci začít stavět až na podzim příštího roku.

„Společnost ČSOB může na staveništi pracovat nejdéle do konce září 2021, do té doby bude moci vysoutěžená stavební firma na lávku řešit objednávky stavebních prvků a další dodávky.“ Aby mohlo dojít k realizaci lávky, musí také dojít k odstranění stávající terasy v lokalitě Aldis.

„Jelikož jedna ze dvou z teras bránila probíhající dostavbě budovy ČSOB, museli jsme tedy začít co nejdříve pracovat na jejím odstranění. Demoliční práce by měly být ukončeny do poloviny srpna,“ dodal Jiří Bláha.