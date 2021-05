Speciální myčky nádobí, konvektomaty, elektrické smažicí pánve nebo plynové kotle za 1,5 milionu korun pořídí radnice do kuchyní a jídelen hradeckých základních škol.

Ilustrační foto | Foto: archiv města

„Pokud chceme mít moderní školství, musíme investovat nejen do vzdělání, ale také do ostatních oblast. Už loni jsme do vybavení jídelen investovali čtyři miliony korun, tento týden rada města chválila dalších 1,5 milionu,“ říká primátor Alexandr Hrabálek (ODS). Na vybavení kuchyně nebo jídelny získá prostředky 13 základních škol v Hradci Králové, mimo jiných například ZŠ Štefcova, ZŠ Josefa Gočára, ZŠ SNP, ZŠ Milady Horákové nebo ZŠ Pouchov. Největší finanční příspěvek ve výši 445 tisíc korun zamíří do základní školy Štefánikova na pořízení elektrické smažicí sklopné pánve.