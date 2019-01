Hradec Králové - Pondělní a úterní sněhová nadílka udělala hradeckému dopravnímu podniku vrásky na čele.

Některé pondělní večerní spoje nabraly několikaminutová zpoždění a jeden trolejbus do cíle ani nedojel. Úterý je již klidnější a jak trolejbusy, tak i autobusy nabírají jen lehké zpoždění. "Od pondělní noci jsme zaevidovali dvě nehody našich dopravních prostředků. I když jsme včera kvůli povětrnostním podmínkám nabírali velká zpoždění, tak naštěstí jsme zaznamenali jen jednu nehodu, kdy řidič trolejbusu nedobrzdil a naboural do kamionu," uvedla dispečerka hradeckého dopravce s tím, že další nehodu nahlási i řidič v úterý ráno. "Na zastávce Panelárna chtěl, aby se lidem pohodlněji nastupovalo, ale při couvání na zastávku neodhadl vzdálenost, nacouval do ni a vysklil zadní sklo," dodala dispečerka.

Hasiči se nezastavili

Jen během pondělí zasahovaly jednotky požární ochrany v Královéhradeckém kraji u 82 událostí, z toho poskytovaly v 62 případech technickou pomoc při likvidaci popadaných stromů a odstraňování nebezpečných stavů. "Poplach byl vyhlášen jednotkám celkem v 82 případech. Komplikace působil sníh v kombinaci se silným větrem v celém kraji. Hasiči na Rychnovsku zasahovali u 20 událostí, na Trutnovsku u 18, na Jičínsku u 17 a na Hradecku a Náchodsku vyjížděli ve 14, respektive 13 případech. V pondělí zasahovaly jednotky především v dopoledních hodinách a během dne se situace uklidnila," uvedla tisková mluvčí hasičů Martina Götzová.

Další zhoršení klimatických podmínek v pozdním odpoledni však s sebou přineslo také zhoršení podmínek na silnicích, další pády stromů a tím pádem další vlnu zásahů. Jen od 17. hodiny do půlnoci zaznamenalo krajské operační a informační středisko na 45 událostí. "Noc byla naopak klidná, od půlnoci do dnešní 6. hodiny ranní nevyjížděli hasiči k žádné události spojené s technickou pomocí nebo odstraněním následků dopravní nehody," uvedla mluvčí s dodatkem, že nejčastějším typem zásahu byla technická pomoc v případě odstraňování spadlých stromů z komunikací. V Černožicích a ve Slatině nad Zdobnicí spadl strom dokonce na rodinný dům, ale naštěstí se všechny události obešly bez zranění.

Silný vítr páchal také další škody. V Hradci Králové zajišťovali hasiči části odtržených střech na domech v Dědkově ulici, v ulici Jiřího Purkyně i v ulici Na Mlejnku, v Českém Meziříčí pak lovila jednotka kontejner na plast z řeky.