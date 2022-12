Martin Žďárský pracuje u hradecké městské policie dva roky, doposud pracoval jako instruktor přípravy. Předtím sloužil 25 let u bezpečnostních sborů. Od roku 2006 na Ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia a od roku 2007 jako vrchní komisař na oddělení krizového řízení policejního ředitelství Královéhradeckého kraje. „S ohledem na všechny jeho pracovní a osobní zkušenosti jsem přesvědčen, že je to správný člověk do této funkce,“ myslí si Miroslav Hloušek.