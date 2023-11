/FOTO, VIDEO/ Zvládat lépe boj s obdobími sucha pomáhají stromům v Hradci Králové speciální zavlažovací vaky. Během letošního roku jich místní technické služby využívaly na tři stovky, nyní jich nově přibude dalších 75.

Na Pospíšilově třídě již zmizely pařezy po pokácených stromech. Prázdná místa mezi budovou LDN a Gymnázia Boženy Němcové zaplní šestice pyramidálních dubů a pár jeřábů. | Video: Deník/Michaela Horynová

Technické služby nové speciální zavlažovací vaky dostaly od královéhradecké společnosti Teleflex. Bylo by jich však potřeba více.

„Zavlažovací vaky se staly oblíbeným nástrojem v rámci efektivního zalévání dřevin. Město je začalo využívat už před čtyřmi lety a postupně se snaží jejich počet navyšovat. Bohužel ani dnes jich ale nemáme tolik, abychom jimi zvládli pokrýt veškerou zeleň a dřeviny, kde je to třeba. Jsme proto velmi rádi za tento dar od společnosti Teleflex, který nám s rozšířením zásob pomůže. Společné spolupráce si vážíme a děkujeme za ni,“ uvádí v tiskové zprávě Pavel Vrbický, náměstek primátorky pro správu Technických služeb Hradec Králové.

Místo pařezů zase stromy. V Hradci Králové přibude přes pět set nových dřevin

Ty se starají o pravidelné rozmísťování těchto speciálních zavlažovacích vaků. Přikládají se hlavně k mladým stromkům, výjimkou však nejsou ani starší vzrostlé stromy. U dřevin je lze rozmístit jednotlivě nebo je k sobě i připnout po dvou či po třech, přičemž postupně uvolňují potřebné množství vody, a to až po dobu devíti hodin.

Místa, kde budou vaky umístěny, technické služby postupně vytipovávají.

„V minulém týdnu nám začala podzimní výsadba a k vybraným novým stromům bude možné v případě potřeby hned vaky přikládat. Na zimní období je však budeme stahovat. Opět se znovu objeví na jaře, a to u stromů, které jsou obecně náchylné na nedostatek vody,“ doplnil Vrbický.

Vaky uvidíte u nových výsadeb například v Blahoslavově ulici nebo na Pospíšilově třídě.

Do velkého podzimního sázení více než 500 stromů se pracovníci Technických služeb Hradec Králové pustili už minulý týden. „Už nyní ale pokračujeme do dalších zákoutí. Narazíte na nás například v ulici Hradecká. Připravujeme a značíme ale také další ulice, do kterých se postupně vydáme v průběhu listopadu,“ informovaly technické služby na svých webových stránkách.

S využitím tiskové zprávy