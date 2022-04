Předseda kynologického centra Jaroslav Filip se k ukrajinským hranicím vydal od vypuknutí ruské agrese už potřetí. Tunový náklad tentokrát vyložili s manželkou Leou z dodávky polepené nápisy v angličtině „We help the paws“, tedy pomáháme tlapkám, v humanitárním skladu zhruba 20 kilometrů od ukrajinské hranice: „Vezli jsme krmivo pro psy a kočky, pelíšky pro zvířata, antiparazitka. Současně jsme vezli také pomoc pro lidi, kteří se o zvířata starají,“ říká milovník zvířat, který po svém psovi Borovi nazval i hradecký kynologický klub.

Půlku z tunového nákladu se podařilo shromáždit v materiální sbírce v Hradci Králové a druhou pak milovníci zvířat zaplatili z veřejné sbírky. „Naši pomoc naložili do kamionu, který ji rozváží přímo na Ukrajinu do míst, kde je právě potřeba. Putuje třeba do útulků pro zvířata, kde si pomoc můžou rozebrat lidé,“ popisuje cesty pomoci Jaroslav Filip. Na místě pak ještě nakoupili další potraviny, které doplnily kamion právě mířící do válkou zmítané země: „Bylo to hlavně jídlo, mléko, rýže, těstoviny, přesnídávky pro děti a sunar, ale také hygienické potřeby, zejména toaletní papír.“

Podle něj se situace na ukrajinských hranicích stabilizovala: „Na hranicích už není tolik dobrovolníků, ale už je to organizované slovenským státem. Vidím i uklidnění situace. Už jsme se setkali i s tím, že se někteří Ukrajinci vrací zpátky domů,“ říká Jaroslav Filip. Zvolna se zlepšuje i situace zvířat v zemi: „Máme zprávy, že se o opuštěná zvířata lidé snaží starat, berou si je k sobě třeba i vojáci.“

V pomoci Ukrajině chce Jaroslav Filip s přáteli dál pokračovat: „Naše sbírka určitě nekončí, budeme dál vybírat peníze. Budeme také potřebovat třeba konzervy pro lidi, ale také opět granule a konzervy pro zvířata.“