Nachystaná je pro letošní Vánoce také novinka v podobě zakoupení kapra přes internet včetně rozvozu. „Rozhodli jsme se navázat spolupráci se společností NA ZMRZKU, která nám s rozvozem kaprů pomůže. Ryby bude možné objednávat přes eshop. Zákazníci si zde vyberou váhovou kategorii, počet kusů, datum doručení a způsob platby.

Platit bude možné kartou nebo hotově při převzetí. Pokud se tato forma prodeje osvědčí, uvažujeme o zavedení celoročního rozvozu ryb zájemcům,“ informoval ředitel Městských lesů Hradec Králové Milan Zerzán. Hradecké kapry bude možné objednávat od 1. do 19. prosince přes eshop na https://www.nazmrzku.cz/kategorie-produktu/na-zmrzku/hradecky-kapr/

Zhruba deset tun ryb z městských rybníků bude připraveno k prodeji až několik dní před Vánocemi, a to ve dnech 21. až 23. prosince. Zájemci, kteří si budou chtít kapra zakoupit na místě, mohou navštívit čtyři prodejní místa – u Hájovny Zelený sloupek, u Atria, před budovou staré radnice na Velkém náměstí čp. 1 a na sádkách u rybníka Datlík. U Zeleného sloupku se budou ryby před Vánoci prodávat od 8 do 16 hodin, na zbývajících místech od 9 do 17 hodin. Kilogram kapra budou městské lesy prodávat za 100 korun.

Prodej stromů bude zahájen 1. prosince a jejich nabídka bude široká. „Na letošní Vánoce jsme opět nachystali poměrně pestrou nabídku stromů. Na výběr bude z několika druhů jedlí, dvou druhů borovic a smrků. Prodej bude zahájen hned 1. prosince v Hájovně Marokánka a další prodejní místo bude od 5. prosince u novohradecké hájovny Zelený sloupek, a to do vyčerpání zásob. Ten formát zůstává prakticky stejný jako v loňském roce,“ uvedl ředitel hradeckých lesů Milan Zerzán.

Na Marokánce budou stromky k dostání denně od 8 do 16.30 hodin, u Zeleného sloupku bude v tomto čase otevřeno jen v pracovních dnech. V sobotu si sem pro stromky mohou zájemci přijet od 8 do 12 hodin, v neděli bude zavřeno. Borovička lesní přijde u hradeckých lesníků na 250 korun, za smrk ztepilý zájemci zaplatí 200 korun, borovice černá a smrk pichlavý stojí 400. Jedle kavkazská vyjde na 550 korun, ostatní druhy stojí 500 korun. Ceny platí za stromek této kategorie bez ohledu na jeho výšku.