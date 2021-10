"Dovolte abych Vám poděkoval za hlasy, za Vaší podporu, za přízeň. Bylo mi ctí zúčastnit se volebního souboje, prezentovat fakta, myšlenky a názory. Čekají nás 4 roky práce. Jestli v opozici, ukáže čas. Jsme jediné uskupení, které má alespoň trošku levicové smýšlení, a tak doufám, že procesy, co jsme nastavili, nebudou stopnuty. Budu se nadále prát za kvalitní zdravotní péči, za bezpečnost pro občany a za suverenitu ČR," napsal v neděli ráno na sociální síti sám Mašek.

Po osmileté pauze se do sněmovny vrací osmačtyřicetiletý advokát Pavel Staněk (ODS) z Předměřic nad Labem. Ten si sice kvůli preferenčním hlasům jiných kandidátů o jedno místo pohoršil, když ho přeskočila kometa letošních voleb Matěj Ondřej Havel (TOP09), i konečné čtvrté místo na kandidátce koalice Spolu mu ale nakonec ke zvolení stačilo. I Staněk svým voličům poděkoval na sociální síti. "Rád bych vám všem ze srdce poděkoval za úžasnou podporu, kterou jste věnovali mně a celé koalici Spolu. Vaším rozhodnutím jsme zvítězili ve volbách a já budu mít opět tu čest zastupovat vás jako poslanec za Královéhradecký kraj. Vnímám svých téměř 7.500 preferenčních hlasů s obrovskou pokorou jako závazek vůči všem, kteří mě podpořili ať už hlasem ve volbách, či pomocí a podporou ve volební kampani. Mám ale ještě jednu prosbu: buďte se mnou a s koalicí Spolu dál! Teď vás budeme potřebovat ještě víc, čeká nás spousta práce," uvedl na Facebooku Staněk.

Třetím zástupcem Hradecka ve sněmovně bude již zmíněný Matěj Ondřej Havel. Čtyřiatřicetiletý ředitel hradeckého gymnázia J. K. Tyla získal téměř 11 tisíc preferenčních hlasů a ze čtvrtého místa kandidátky koalice Spolu skočil do úplného čela. Přeskočil tak i zkušené politické matadory, jakými jsou Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) nebo Ivan Adamec (ODS). "Je to pro mě stále velké překvapení. Zároveň je to pro mě velká čest a závazek. Nedokázal jsem si představit, že bych přeskočil Ivana Adamce či Pavla Bělobrádka," řekl Deníku v sobotu večer nový hradecký poslanec. Vyjádřil se i k tomu, zda nakonec nedá přednost před Poslaneckou sněmovnou své dosavadní práci v čele hradeckého gymnázia. "Sněmovna je zavazující a nekandidoval jsem proto, abych teď mandát složil. Přijímám to jako výzvu a budu pracovat," potvrdil Havel, že v nově sněmovně opravdu zasedne.

Hradecko tak bude mít v nové sněmovně stejný počet zástupců jako v předchozím volebním období. Mezi lety 2017 a 2021 zastupovali Hradecko kromě Jiřího Maška ještě Eva Matyášová (ANO) a Zdeněk Podal (SPD). Hradecká zastupitelka Matyášová se rozhodla v letošních volbách nekandidovat, krajský zastupitel Podal skončil na druhém místě kandidátky SPD a je tak prvním náhradníkem za zvolenou Vladimírou Lesenskou.