Nepříjemné dilema řeší v těchto dnech některé rodiny z hradeckého okresu, které plánují strávit jarní prázdniny v zahraničí. Těšení na pobyt v italských či rakouských horách totiž kvůli šířícímu se koronaviru vystřídaly obavy.

Nejvážnější je situace v severní Itálii. Bezpečnostní rada státu tam lidem nedoporučuje cestovat. „My jsme samozřejmě doporučili, aby se jim nestala stejná situace, jaká se stala našim občanům na Kanárských ostrovech. Není to příkaz,“ řekl během středeční návštěvy Královéhradeckého kraje premiér Andrej Babiš. Lidé by podle něj měli zvážit, zda vůbec chtějí v této situaci cestovat do zahraničí.

Lidé řeší, co s prázdninami

Právě příští týden se přitom chystá na zahraniční dovolené mnoho rodin z Hradecka, kde mají děti jarní prázdniny. V cestovních kancelářích proto přijímají denně desítky hovorů. Protože se však nemoc dosud nevyskytla přímo v lyžařských střediscích, vrácení peněz při zrušení zájezdu lidé očekávat nemohou.

Cestovky fungují v normálním režimu

Lidé se tedy musí sami rozhodnout, zda se na dovolenou vydají nebo radši zůstanou doma i s vidinou ztráty peněz. „Lidé se ptají, ale my nemáme možnost něco rušit. Ve střediscích v Itálii ani v Rakousku není vyhlášeno žádné mimořádné opatření. Závazky, které máme v zahraničí, máme uhrazené a dokud nebude vyhlášen nějaký stav, který nám zakáže tam jezdit, musíme svoje závazky plnit,“ vysvětlil Deníku majitel hradecké cestovní kanceláře Alpin-Tour Marek Winkler. Ačkoliv prý někteří klienti začínají panikařit, není k tomu podle něj důvod.

Na vlastní kůži



Jarní prázdniny na italských horách se chystají strávit desítky, možná spíš stovky Hradečanů různého věku i profesí. Včetně novinářů. A tak zatímco jsem získával co nejvíce faktů o situaci v Itálii pro svůj zpravodajský článek, přemýšlet jsem musel i o své vlastní dovolené. Je riziko opravdu tak velké, nebo kolem koronaviru právě my novináři šíříme přehnanou paniku? Pokud by se nemoc objevila přímo v lyžařském středisku nebo jeho bezprostředním okolí, určitě bych si na hrdinného zahraničního zpravodaje nehrál a zůstal doma. V tuto chvíli je ale v těchto oblastech stále relativně bezpečno. Relativně proto, že v době, kdy tento text čtete, už to nemusí platit. Jenže to samé se dá říct i o Česku. Pokud se situace nezhorší, radši budu sledovat šíření koronaviru po Evropě ze slunečné italské sjezdovky než z Hradce. V globalizované Evropě je to stejně v podstatě sousední víska.