Další výlet chystá Divá bába na úterý 11. srpna, a to na Opatovický rybník od 13 do 17 hodin.

Půjčování funguje jednoduše. Zájemce se staví u pojízdné knihovny, vybere si, co se mu líbí, a do smluvené doby zase vrátí. Knížku může ohodnotit zápisem do „pamětní knihy“. Půjčení je zdarma a čtenář může projekt podpořit zakoupením originální záložky.