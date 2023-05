„Byla to dlouhá jednání. Nakonec jsme se domluvili na slušné ceně,“ řekl nově zapsaný vlastník Zbyněk Knoll. Cena, kterou vyplatil, se dle něj pohybuje mezi 120 až 150 miliony korun. „A rozhodně jsem to nekupoval jako spekulant s pozemky. Investuji do věcí, které dávají smysl. A jezdecký sport rozhodně smysl dává. Takže koně tam zůstanou. A to minimálně v současných parametrech,“ doplnil investor.

Sám Knoll však ví, že současný chátrající areál potřebuje velkou finanční injekci. A ještě smysluplnější využití. Jeho plánem tak je vybudovat zde nové centrum nejen pro koně, ale i pro sportovce a širokou veřejnost.

„Na vizi pracuji s renomovaným architektem, který má navíc k celému okolí velmi blízko. Naším záměrem je, aby tu jezdecký sport byl asi na 60 až 70 procentech plochy. Na ostatních ‚hluchých‘ místech pak chceme vystavět další sportovní a volnočasové aktivity. Například halu pro badminton. Zkrátka chceme do pár let vystavět na okraji Hradce multifunkční areál hodný jednadvacátému století,“ uvedl investor.

Podle investora tak bude areál dobře spojovat jak jezdecký sport, tak i další sportovní využití. Nebude to však hned. Pokud půjde vše podle plánu, první návštěvníky přivítá areál v roce 2027.

„Je to běh na dlouhou trať. Všechny však ubezpečuji, že stovky se zdejší areál dožije. A doufám, že v novém hávu,“ doplnil Knoll. První návrhy od architekta by měl mít na konci letošního roku. „Minimálně rok se pak bude kreslit. S demolicemi stávajících objektů a začátkem stavby tak počítáme v roce 2025. O rok později by měly být první stáje hotové a v roce 2027 i celý komplex,“ nastínil investor.

Kolik však bude celková rekonstrukce stát, ještě neví. „Ještě není vše nakresleno a schváleno. Nicméně počítám s tím, že celkové investice budou v rozmezí 50 až 100 milionů korun,“ dodal Knoll.

Nový investor si k tvorbě areálu přizval architekta Karla Albrechta z Hradecké projekční a developerské kanceláře. Ten Deníku nastínil, jak se má komplex do budoucna změnit. „Jsme moc rád, že na tomto projektu mohu pracovat a že nám dal šanci osvícený investor. Každopádně hlavním zadáním je, aby zde byl současný jezdecký sport zachován, a to mě ještě víc těší,“ uvedl Karel Albrecht.

Budoucí návrh nicméně počítá nejen s tím, že všechny zdejší budovy, které jsou již za zenitem, půjdou k zemi. „Po prvotním průzkumu je tato varianta nejpřijatelnější. Na místech zdemolovaných budov však vzniknou nejen ty pro jezdecký sport, ale i další. Například pro badminton. V řešení je také, zda tu bude například horolezecká stěna či nějaké tréninkové centrum, například pro judisty či desetibojaře. Teď už však vím, že se celý areál ještě více ozelení a součástí bude i minigolf,“ nastínil budoucí plány architekt.

Shoda mezi investorem a architektem panuje také na tom, že by měl být areál využíván celoročně. Jeho součástí by tak mělo být nejen outdoorové hřiště, ale případně i malá ledová plocha. Přilehlý lesík by pak Knoll rád využil nejen pro volnočasové aktivity, ale právě i pro jezdecký sport. „Pan architekt to ještě neví, ale ten lesík by byl ideální pro military jezdectví, tedy odvětví sportu všestranné způsobilosti,“ doplnil investor.